Гигантская развязка покруче Бугринского моста развернулась в окрестностях нового ЛДС — показываем ее впервые
Авторедактор НГС проехался по стройке — там возник целый город, который уже обрел свои финальные виды
Все мы периодически читаем про строительство в Новосибирске нового ледового стадиона возле метромоста. Но обычно нам показывают фото самого стадиона да станцию метро. Между тем буквально за год здесь возник целый город, который уже обрел свои финальные виды — дороги, развязки, парковки, ландшафтные парки, вертолетную площадку, переходы. Масштаб стройки, пожалуй, самый огромный за последние десятилетия в Новосибирске, даже Бугринский мост со своей развязкой не так велик. Что получилось у строителей и чем мы сможем пользоваться уже с осени — смотрим в материале Дмитрия Косенко.
Масштабы начинаются при подъезде к площади Лыщинского — ее здорово расширили, увеличили количество полос. Расширяют и дамбу Октябрьского моста — от моста до площади, после завершения работ здесь будут 6 полноценных полос.
Уже построены большие развязки — съезд с дамбы направо (при движении с правого берега) до пляжа, разворот под мостом, дорога до стадиона с парковками, объезд стадиона, подъем в сторону улицы Немировича-Данченко. Давайте проедем по этому маршруту.
Работы ведет один из крупнейших подрядчиков на объекте, компания «СпецТрансСтрой», которая также строит и станцию метро «Спортивная» — вместе мы и осматриваем объект.
Владельцами ООО «СпецТрансСтрой» являются Дмуха Сергей Владимирович, муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка компании в 2020 году — 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона. У подрядчика 9 госконтрактов на общую сумму 3,6 миллиарда.
— Строится автомобильная дорога по дамбе Октябрьского моста (это и есть расширение дамбы) протяженностью 1028 метров, магистральная улица общегородского значения, 6-полосная. Автомобильная дорога от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» вдоль северо-западной части дамбы Октябрьского моста протяженностью 1150 метров, магистральная улица районного значения, 4-полосная. Назначение — обеспечение транспортной доступности, в том числе общественного транспорта к «Многофункциональной ледовой арене», а также обеспечение выезда с улиц Горской и Стартовой на правый берег, — рассказывает начальник участка «СпецТрансСтрой» Андрей Сауленко.
К реке сейчас укладывают 4-полосную дорогу, причем встречные направления разделены. Обустроены карманы для автобусов (планируются, что они тут будут ходить), установлены мачты освещения.
Подъезжаем к пляжу «Наутилус» — сейчас он заброшен, но после окончания стройки его обещают восстановить.
Под коммунальным мостом выполнен широкий разворот — для этого отливали высокое бетонное основание. Когда-то под мостом существовала маленькая грунтовая дорога.
Далее движемся в сторону стадиона, справа у нас эстакада метромоста.
Движение пока только для работников, которые задействованы на объекте, но к октябрю планируется открыть дороги для всех горожан.
А это мы видим, как расширяется дамба Октябрьского моста — грузовики тоннами подвозят песок, чтобы расширить основание дамбы, затем укладываются соты и земля, в финале сеется зеленая травка. Такие стройки — удовольствие не из дешевых. К примеру, расширение дамбы и дорога от Лыщинского до пляжа стоят 1,2 млрд рублей.
Дорога поворачивает налево, и с нее открывается вид на красавец стадион. Внешне он почти готов, а внутри еще идут многочисленные работы.
Слева от дороги, ближе к реке, запланирован ландшафтный парк с цветами, кустами, лавочками и различными архитектурными формами.
Для вертолетной площадки сделали высокую насыпь, ее уже засеяли травой. А вдруг на вертолете прилетит большое начальство.
Жизнь кипит вовсю: на стройке расположился реально населенный городок, с бытовками в два этажа. Людей здесь сотни.
Далее мы наблюдаем насыпь подъема в сторону улицы Немировича-Данченко, по этой развязке машины будут попадать на стадион с левого берега.
На станции метро «Спортивная» работы идут полным ходом, рабочие уже взялись за фасад. Раньше тут существовало некое сооружение из красного кирпича — это была тяговая подстанция.
Дорога поднимается на дамбу Октябрьского моста: выехать в сторону правого берега в будущем можно будет, не делая крюк через Немировича-Данченко.
Для удобного и безопасного выезда предусмотрена разгонная полоса, чтобы машины плавно вливались в поток.
Ну и занятный факт — под дамбой Октябрьского моста строители прокопали тоннель для жителей Горского жилмассива. И обозначили здесь границу Кировского и Ленинского районов, которая как раз проходит посередине дамбы.
Вот такой он, фактически новый микрорайон Новосибирска, часть объектов тут введут осенью, сам ЛДС планируют сдать к декабрю. Ну а потом, может, и еще чего понастроят.
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