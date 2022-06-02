Гигантская развязка покруче Бугринского моста развернулась в окрестностях нового ЛДС — показываем ее впервые

Владельцами ООО «СпецТрансСтрой» являются Дмуха Сергей Владимирович, муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка компании в 2020 году — 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона. У подрядчика 9 госконтрактов на общую сумму 3,6 миллиарда.



— Строится автомобильная дорога по дамбе Октябрьского моста (это и есть расширение дамбы) протяженностью 1028 метров, магистральная улица общегородского значения, 6-полосная. Автомобильная дорога от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» вдоль северо-западной части дамбы Октябрьского моста протяженностью 1150 метров, магистральная улица районного значения, 4-полосная. Назначение — обеспечение транспортной доступности, в том числе общественного транспорта к «Многофункциональной ледовой арене», а также обеспечение выезда с улиц Горской и Стартовой на правый берег, — рассказывает начальник участка «СпецТрансСтрой» Андрей Сауленко.

