«Уже не хочется свою фамилию называть». Как живут люди с фамилией Зеленский в Новосибирске
Тезки президента Украины рассказали, с какими сложностями сталкиваются в обычной жизни
С началом военной спецоперации на Украине изменилась жизнь всех россиян. Дополнительные сложности разной степени возникли у обладателей фамилии, которую носит украинский президент. Редакция НГС решила узнать, как живется в Новосибирске Зеленским, ощущают ли они косые взгляды и как часто у них интересуются степенью родства с известным тезкой.
«Дело не в фамилии»
Игорь Зеленский, директор агентства недвижимости «Макромир», говорит, что не ощутил усиления внимания к своей фамилии на фоне последних событий. Он спокойно и даже философски относится к этому совпадению.
— Дело не в фамилии. Я живу полноценной жизнью, у меня своя компания. Никакого намека на особенность моей фамилии я не заметил. С другой стороны, есть много Зеленских. Почему бы меня не сравнить со знаменитым балетмейстером и моим полным тезкой Игорем Зеленским? Когда я во время поездки увидел его афиши, как я гордо ходил по Москве! Был и такой прецедент. Лет десять назад мне на почту приходит письмо: «В связи с вашими предстоящими гастролями в Южную Корею журналисты просят вас ответить на вопросы...» Или пограничник, улыбаясь, глядит в паспорт: «Какая у вас звучная фамилия». А еще был такой известный журналист Михаил Зеленский. Да, мы все однофамильцы.
Также собеседник рассказал, как его предки попали с Украины в Сибирь.
— Мои бабушка и дедушка (он был Зеленский) жили в деревне Черниговка под Донецком. Дед имел кузню, доброе хозяйство, он давал работу людям — они приходили к нему работниками. Потом дедушку раскулачили, всю семью сослали в Сибирь. Их везли четыре месяца в скотном вагоне. Поезд остановился в чистом поле, за Карасуком, их высадили, и поезд ушел. Сентябрь месяц. Им нужно было успеть вырыть землянку до зимы, чтобы ее пережить. Но выжили не все. Мои дедушка и бабушка всю жизнь говорили на ломаном украинском, — вспоминает Игорь Зеленский.
«Не хочется свою фамилию называть»
Далеко не все новосибирские Зеленские так спокойно реагируют на повышенное внимание к своей фамилии. Анна Зеленская работает в сфере услуг. В беседе с корреспондентом она предпочла сохранить анонимность и просила изменить имя и не указывать название компании, в которой работает.
— Я работаю давно, поэтому коллеги относятся спокойно. Вот если бы я трудоустраивалась, даже не представляю, что бы было. Реально уже не хочется свою фамилию называть, хочется делать это как можно реже. Реакция всегда есть. Раньше никакой не было, но сейчас ощущаю косые взгляды. Иногда в шуточной манере уточняют, являюсь ли я родственницей. Есть опасения, страх. Сейчас в мире всё сильно обострено. Не знаешь, чего от людей ожидать, — признается Анна.
«Как человек с такой фамилией может работать в Новосибирске?!»
Организатор праздников и ведущий утреннего шоу на радиостанции Energy Роман Зеленский признается, что последние события с учетом его фамилии на его жизни не отразились, но кое-какие нюансы всё же есть.
— Так как я работаю в прямом эфире, то поначалу думал, произносить фамилию или нет. На мероприятиях иногда шучу на эту тему. К примеру, заканчиваю праздники словами: «Меня зовут Роман Зеленский. Нет, не родственник». Люди хорошо и с юмором реагируют. Но напрямую в своей работе я это никак не использую. Был один курьезный случай. У нас есть чат ведущих, куда кидают заказы. И поступает заказ на определенную дату на проведение выпускного. Пишу: «Свободен». Затем коллеги сбрасывают скрин переписки, в котором одна из мамочек задается вопросом: «Как человек с такой фамилией еще может работать в Новосибирске?!» Еще один момент. У меня есть сайт романзеленский.рф, и он не отправляется в мессенджерах. Как только сайт убираешь, а другие ссылки оставляешь, сразу всё нормально, — рассказал Роман Зеленский.
Как себя вести, если вы — Зеленский
Доцент кафедры социальной работы и социальной антропологии НГТУ, специалист по разрешению межличностных конфликтов Ирина Скалабан считает, что внимание к человеку в данной ситуации не связано с конкретной фамилией. Речь здесь идет о естественной реакции на медийные имена.
— В такую ситуацию может попасть любой человек — однофамилец медийной личности. В своей жизни они неоднократно сталкиваются с любопытством со стороны окружающих. Любое медийное пространство рождает своих героев. И люди через знакомства со звездными родственниками пытаются прикоснуться к великому, почувствовать себя причастными к чему-то большому. Отсюда возникают вопросы, не является родственником человек известной персоне. И чем уникальнее фамилия, тем чаще возникают такие вопросы.
Известная фамилия для многих лишь повод выразить свои эмоции, уверена эксперт.
— Другой момент заключается в той социально-психологической ситуации, в которой мы сейчас находимся. Носитель фамилии Зеленский часто становится объектом внимания людей, которые каким-либо образом реагируют на ситуацию на Украине. У людей нет возможности как-то повлиять на ситуацию, а тут человек по фамилии Зеленский.
Социолог рассказала, как поступить в ситуации, если окружающие проявляют излишнее внимание к фамилии.
— Есть тип конфликтов, которые называются нереалистичными. Это не конфликт — средство решения проблемы, а конфликт-цель. В таком варианте задача инициатора конфликта — разрядиться, выпустить накопившиеся эмоции. Здесь человек по фамилии Зеленский должен понимать, что он ни в чём не виноват и не имеет к ситуации никакого отношения. Можно себя психологически настроить, что такое может случиться. Нужно иметь в виду, вокруг нас есть люди неумные, эмоционально неуравновешенные, а также те, кто не имеет представления о культурных нормах. В сложившейся ситуации больше шансов столкнуться с ними.
Способов реагирования на назойливое внимание к фамилии может быть несколько.
— Если собеседник взвинчен, но не представляет угрозы, возможно, нужно дать ему выговориться. Но гораздо чаще будут встречаться бескультурные люди, для которых любой ответ будет поводом для реакции. От таких контактов стоит дистанцироваться. Если вы видите интерес к своей персоне при упоминании фамилии, можно опередить собеседника и сообщить: «Да, я Зеленский — и из-за своей фамилии я невероятно популярен. Вот и вы на меня отреагировали». Это послужит амортизацией, позволит опередить собеседника и не даст поставить вас в неудобное положение.
Социолог призвала всех Зеленских гордиться своей фамилией, а все интеллигентные и приличные люди в любом случае будут относиться к ним с уважением.
Зеленских не счесть
Корреспондент НГС направила запрос в Управление по делам ЗАГС Новосибирской области с целью узнать, сколько Зеленских проживает в регионе и Новосибирске в частности. В ответе говорится, что региональное ведомство «не ведет статистику о количестве зарегистрированных записей актов гражданского состояния по фамилиям».
— Сведениями о количестве записей актов гражданского состояния, составленных в отношении Зеленского и Зеленской, не располагаем, — гласит официальный ответ за подписью начальника Управления по делам ЗАГС Новосибирской области Натальи Шустовой.
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В апреле мы сообщали, как еще один новосибирец Зеленский устроил пикет против дискриминации из-за фамилии, — его отвезли в отделение. Ему светил приличный штраф, но в итоге ограничились лишь предупреждением. Как он заявил в интервью НГС ранее, причиной для акции стала его дискриминация по фамилии и плохая работа властей по трудоустройству инвалидов.