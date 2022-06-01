«Уже не хочется свою фамилию называть». Как живут люди с фамилией Зеленский в Новосибирске

«Как человек с такой фамилией может работать в Новосибирске?!»

Организатор праздников и ведущий утреннего шоу на радиостанции Energy Роман Зеленский признается, что последние события с учетом его фамилии на его жизни не отразились, но кое-какие нюансы всё же есть.

— Так как я работаю в прямом эфире, то поначалу думал, произносить фамилию или нет. На мероприятиях иногда шучу на эту тему. К примеру, заканчиваю праздники словами: «Меня зовут Роман Зеленский. Нет, не родственник». Люди хорошо и с юмором реагируют. Но напрямую в своей работе я это никак не использую. Был один курьезный случай. У нас есть чат ведущих, куда кидают заказы. И поступает заказ на определенную дату на проведение выпускного. Пишу: «Свободен». Затем коллеги сбрасывают скрин переписки, в котором одна из мамочек задается вопросом: «Как человек с такой фамилией еще может работать в Новосибирске?!» Еще один момент. У меня есть сайт романзеленский.рф, и он не отправляется в мессенджерах. Как только сайт убираешь, а другие ссылки оставляешь, сразу всё нормально, — рассказал Роман Зеленский.

