Новосибирец Зеленский устроил пикет против дискриминации из-за фамилии — его отвезли в отделение

Ранним утром 25 апреля инвалид третьей группы Сергей Зеленский приступил к реализации своего ранее заявленного плана о голодовке и пикетировании здания правительства Новосибирской области. Как он заявил в интервью НГС на прошлой неделе, причиной для акции стала его дискриминация по фамилии и плохая работа властей по трудоустройству инвалидов.

— Накануне я позвонил в администрацию губернатора, а также в полицию. Сообщил о том, что с утра буду стоять в одиночном пикете с плакатом. В 07:30 был на месте: зашел на вахту в здании правительства, предупредил о том, что собираюсь делать, — рассказал НГС Зеленский.

