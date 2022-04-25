Новосибирец Зеленский устроил пикет против дискриминации из-за фамилии — его отвезли в отделение
Сергей Зеленский проводит второй этап голодовки, вызванной бездействием чиновников (по его словам)
Ранним утром 25 апреля инвалид третьей группы Сергей Зеленский приступил к реализации своего ранее заявленного плана о голодовке и пикетировании здания правительства Новосибирской области. Как он заявил в интервью НГС на прошлой неделе, причиной для акции стала его дискриминация по фамилии и плохая работа властей по трудоустройству инвалидов.
— Накануне я позвонил в администрацию губернатора, а также в полицию. Сообщил о том, что с утра буду стоять в одиночном пикете с плакатом. В 07:30 был на месте: зашел на вахту в здании правительства, предупредил о том, что собираюсь делать, — рассказал НГС Зеленский.
Сибиряк чуть меньше часа простоял перед областной администрацией с плакатом, на котором он написал: «Трудоустройство инвалидов в НСО — фейк». По словам инвалида, в 08:25 к нему подошли полицейские и отвезли в отделение. Плакат изъяли, составили административный протокол по
— Откровенно говоря, я и не знал, что пикеты одиночные надо согласовывать, думал звонков, которые я совершил перед выходом в протест, достаточно. Оказалось, что нет. В моих планах продолжить десятидневную голодовку, началась она сегодня утром: пью только воду и минеральную воду. Также я намерен завтра повторно выйти в пикет, уведомление я уже направил, — сказал Зеленский.
23 апреля в Центре занятости населения Новосибирска опровергли заявления Зеленского об отказе работодателей трудоустраивать его из-за фамилии.
— Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу. В Министерстве труда и социального развития также подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое в соответствии с действующим законодательством будет дан официальный ответ в установленные сроки, — сообщили в ГКУ «Центр занятости населения города Новосибирска».
Еще недавно аналитики говорили про кадровый голод, сегодня констатируют снижение количества предложений и сокращение сотрудников. Новые реалии осложнили и без того трудный поиск работы для людей старше 40 лет — на это жаловалась жительница Новосибирска.