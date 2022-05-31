«Его начальник написал заявление до трагедии»: строители четвертого моста — о результатах проверки гибели бетонщика
Мужчина, уголовное дело против которого будет рассматривать суд, хотел уволиться со стройки
В ГК «ВИС» сообщили о результатах внутренней проверки, которая была проведена после гибели бетонщика, сорвавшегося 1 февраля с высоты.
В компании объяснили, что специальная комиссия была образована под председательством представителя Государственной инспекции труда с привлечением сотрудников производственной фирмы «ВИС», представителей Фонда социального страхования и органов исполнительной власти.
— По итогам работы комиссии был организован ряд дополнительных мероприятий, направленных на исключение возможности повторения подобных несчастных случаев в будущем. Проведен внеплановый инструктаж рабочих по охране труда, выполнена внеочередная проверка знаний норм охраны труда инженерно-техническими работниками, им еще раз предписано не допускать к производству работ лиц без средств индивидуальной защиты, производить работы в строгом соответствии с технологической документацией, соблюдать режимы труда и отдыха, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГК «ВИС».
Начальник бетонщика, уголовное дело против которого передали в суд, написал заявление на увольнение до трагедии.
— Упомянутый вами бывший сотрудник производственной фирмы «ВИС» написал заявление об увольнении 28 января 2022 года, был уволен 11 февраля 2022 года, — отметили в компании.
По версии следствия, обвиняемый не контролировал действия подчиненных, и ушел с места работ. Бетонщик без страховки выпал в технологический проем платформы с высоты более 56 метров и разбился насмерть.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
В конце января на предприятии на улице Станционной погиб рабочий, который упал с трехметровой высоты. Его тело обнаружили утром.