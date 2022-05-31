«Его начальник написал заявление до трагедии»: строители четвертого моста — о результатах проверки гибели бетонщика

— По итогам работы комиссии был организован ряд дополнительных мероприятий, направленных на исключение возможности повторения подобных несчастных случаев в будущем. Проведен внеплановый инструктаж рабочих по охране труда, выполнена внеочередная проверка знаний норм охраны труда инженерно-техническими работниками, им еще раз предписано не допускать к производству работ лиц без средств индивидуальной защиты, производить работы в строгом соответствии с технологической документацией, соблюдать режимы труда и отдыха, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГК «ВИС».

