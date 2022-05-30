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Из муниципальных аптек Новосибирска вывезли четыре бака просроченных лекарств

Утилизировать препараты нужно специальным методом с применением высоких температур

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Акция продлится еще 1,5 месяца, а потом ее организаторы решат, где лучше оставить такие контейнеры

Акция продлится еще 1,5 месяца, а потом ее организаторы решат, где лучше оставить такие контейнеры

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Из муниципальных аптек Новосибирска вывезли четыре бака просроченных лекарств — их удалось собрать за 1,5 месяца в рамках акции «Утилизируй правильно».

Как сообщил пресс-центр мэрии, новосибирцы сдавали в специальные баки стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул (с таблетками и без), свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные препараты.

Контейнеры на 10 и 15 литров установлены в трех филиалах Новосибирской аптечной сети — на улице Титова, 1 (филиал № 70), Красном проспекте, 81 (филиал № 198), Демакова, 20 (филиал № 237). Эта акция будет продолжаться и дальше.

— Как отмечают специалисты, правильно утилизировать просроченные медикаменты можно только методом высокотемпературного сжигания. Лекарственные препараты содержат в себе различные вещества, которые могут входить в химические реакции при попадании на полигон и при взаимодействии с осадками. Самостоятельно пытаться утилизировать лекарственные отходы нельзя — при разведении огня не достичь нужной температуры, — отметили в пресс-центре мэрии города.

Утилизировать собранные лекарства планируют завтра, 31 мая, в 11 часов в специализированной печи (ориентир местоположения базы — ул. Клубная, 114/1). Этим будет заниматься ООО «Утилитсервис».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Утилитсервис» существует с 2008 года. Учредители — Дмитрий Рассказов (90%) и Сергей Зубков (10%). Первый является секретарем первичного отделения Партии «Единая Россия», второй — депутатом Совета депутатов Новосибирска. Они также являются участниками других компаний, занимающихся сбором и утилизацией отходов как в Новосибирске, так и в других городах. В 2021 году чистая прибыль компании составила 907 тысяч рублей. У нее заключено 256 контрактов на общую сумму 183 млн рублей, в частности с различными больницами, находящимися в ведомстве Минздрава НСО.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске оператора по утилизации бытовых отходов «Спецавтохозяйство» оштрафовали на 300 тысяч.

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