Из муниципальных аптек Новосибирска вывезли четыре бака просроченных лекарств — их удалось собрать за 1,5 месяца в рамках акции «Утилизируй правильно».



Как сообщил пресс-центр мэрии, новосибирцы сдавали в специальные баки стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул (с таблетками и без), свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные препараты.