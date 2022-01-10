Оператора по утилизации бытовых отходов «Спецавтохозяйство» оштрафовали на 300 тысяч

Новосибирское Управление федеральной антимонопольной службы установило несколько фактов нарушений, совершенных оператором по размещению бытового мусора МУП «Спецавтохозяйство».
— МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», злоупотребляя своим доминирующим положением, навязывало невыгодные условия договора, — говорится в сообщении службы.
По данным УФАС, предприятие по умолчанию вписывало в договор на оказание услуг требование о предоставление доступа к системе ГЛОНАСС, установленной на грузовиках-мусоровозах. Компанию посчитали виновной по
Стоит отметить, что ранее УФАС уже устанавливало факт этого же правонарушения. В адрес МУП «Спецавтохозяйство» было направлено предупреждение с требованием прекратить «действия с признаками нарушения закона о защите конкуренции». Однако оно было проигнорировано. Теперь региональному оператору предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
НГС обратился за комментарием в приемную регионального оператора. На момент публикации официального ответа МУП «Спецавтохозяйство» мы не получили.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что «Спецавтохозяйство» заменит при необходимости проходящую процедуру банкротства другого мусорного оператора «Экологию-Новосибирск» в период новогодних праздников. При этом «Экология-Новосибирск» продолжила работу во время длинных выходных.
Ранее МУП «САХ» был подрядчиком организации «Экология-Новосибирск». С декабря 2020 года компании находятся в конфронтации, предъявляя друг другу исковые требования в Арбитражном суде Новосибирской области. А в декабре 2020 года «Спецавтохозяйство» требовало с ООО «Экология-Новосибирск» более 90 миллионов рублей задолженности за оказание услуг. Стороны пришли к мировому соглашению в ноябре 2021 года, соответствующее определение опубликовано на сайте суда.