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«Вычли недостачу продуктов с работников»: прокуратура заставила «Толмачево Кейтеринг» вернуть 500 тысяч сотрудникам

От действий компании пострадало 100 работников

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После вмешательства транспортной прокуратуры деньги сотрудникам вернули, а должностных лиц привлекли к административной ответственности

После вмешательства транспортной прокуратуры деньги сотрудникам вернули, а должностных лиц привлекли к административной ответственности

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В Новосибирске компанию, которая готовит бортовое питание, заставили вернуть работникам более 500 тысяч рублей. Незаконные вычеты из зарплаты людей были сделаны в апреле 2022 года.

— Проверкой установлено, что необоснованно и с нарушением трудового законодательства на предприятии по результатам внутренней инвентаризации у 103 работников удержаны из заработной платы денежные средства на общую сумму более 500 тысяч рублей в качестве меры материальной ответственности, — объяснили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

В итоге после вмешательства ведомства деньги сотрудникам вернули, а должностных лиц привлекли к административной ответственности.

— Кроме того, по инициативе транспортной прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 с. 5.27 КоАП «Неполная выплата заработной платы», — добавили в ведомстве.

Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, речь идет о компании ООО «Толмачево Кейтеринг». Он объяснил, что после инвентаризации из зарплат сотрудников вычли недостачу продуктов, с чем работники не согласились.

На сайте аэропорта Толмачево говорится, что «ООО "Толмачево Кейтеринг" — совместный проект АО "Аэропорт Толмачево" и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs)». Редакция НГС обратилась за комментариями в пресс-службу аэропорта.

Дозвониться по телефонам компании, указанным на сайте, не удалось. Запрос о комментарии был направлен на почту.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Толмачево Кейтеринг» сейчас принадлежит LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH и ООО «Новопорт холдинг». ОАО «Аэропорт Толмачево» из соучредителей было исключено. В компании на 2021 год работали 231 человек. Выручка за 2021 год составила 845,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 14,7 миллиона.

В марте следователи возбудили уголовное дело на новосибирскую мостостроительную компанию из-за невыплаты зарплат.

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