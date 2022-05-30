«Вычли недостачу продуктов с работников»: прокуратура заставила «Толмачево Кейтеринг» вернуть 500 тысяч сотрудникам

В Новосибирске компанию, которая готовит бортовое питание, заставили вернуть работникам более 500 тысяч рублей. Незаконные вычеты из зарплаты людей были сделаны в апреле 2022 года.



— Проверкой установлено, что необоснованно и с нарушением трудового законодательства на предприятии по результатам внутренней инвентаризации у 103 работников удержаны из заработной платы денежные средства на общую сумму более 500 тысяч рублей в качестве меры материальной ответственности, — объяснили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.