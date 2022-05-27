Завершение реконструкции новосибирского центра «Вектор» оценили почти в миллиард

Ранее на сайте госзакупок объявили аукцион на реконструкцию лабораторного корпуса «Вектора» за 2 миллиарда рублей. Подрядчиком стала компания «СпецТрансСтрой», которая строит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Работы должны закончить в 2024 году.