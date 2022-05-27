Завершение реконструкции новосибирского центра «Вектор» оценили почти в миллиард
Работы выполнят в этом году
На завершение реконструкции корпуса новосибирского центра вирусологии «Вектор» выделили 954,3 миллиарда рублей.
По данным документации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, свайные, обустройство фундаментов, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных систем.
— Интенсивность выполнения работ — с 09:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с заказчиком, — говорится в документации.
Уточняется, что подрядчик обязан согласовать график работ с заказчиком в течение месяца с момента подписания договора. Реконструкцию должны завершить в 2022 году. Заявки на торги принимают до 2 июня.
Ранее на сайте госзакупок объявили аукцион на реконструкцию лабораторного корпуса «Вектора» за 2 миллиарда рублей. Подрядчиком стала компания «СпецТрансСтрой», которая строит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Работы должны закончить в 2024 году.