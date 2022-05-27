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Завершение реконструкции новосибирского центра «Вектор» оценили почти в миллиард

Работы выполнят в этом году

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«Вектор» находится в рабочем поселке Кольцово

«Вектор» находится в рабочем поселке Кольцово

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На завершение реконструкции корпуса новосибирского центра вирусологии «Вектор» выделили 954,3 миллиарда рублей.

По данным документации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, свайные, обустройство фундаментов, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных систем.

— Интенсивность выполнения работ — с 09:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с заказчиком, — говорится в документации.

Подрядчик выполнит фасадные работы

Подрядчик выполнит фасадные работы

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Уточняется, что подрядчик обязан согласовать график работ с заказчиком в течение месяца с момента подписания договора. Реконструкцию должны завершить в 2022 году. Заявки на торги принимают до 2 июня.

Ранее на сайте госзакупок объявили аукцион на реконструкцию лабораторного корпуса «Вектора» за 2 миллиарда рублей. Подрядчиком стала компания «СпецТрансСтрой», которая строит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Работы должны закончить в 2024 году.

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