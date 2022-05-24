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Мэрия Новосибирска выбрала подрядчика для сноса школы, но заключение контракта приостановили из-за жалобы

Изначально за работы готовы заплатить 14,7 миллиона, но это сделают менее, чем за 4

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Здание школы <nobr class="_">№ 57</nobr> построено в 1939 году

Здание школы № 57 построено в 1939 году

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Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска выбрал подрядчика, который будет демонтировать здание школы № 57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе для его последующей реновации с увеличением объема. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Всего в торгах приняли участие восемь участников, одна из заявок была отозвана.

Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель из Кемеровской области Юлия Кадыкова. Начальная сумма контракта была 14 миллионов 738 тысяч 425,75 рубля, в ходе торгов Кадыкова предложила цену в 3 миллиона 957 тысяч 245,34 рубля.

В настоящий момент заключение контракта приостановлено по жалобе одного из участников. Как рассказал НГС генеральный директор ООО «Шео» Элхан Шах, это не связано с итоговой стоимостью, которая оказалась более чем на 70% ниже начальной. Жалобу рассматривает региональный УФАС.

Мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей на строительство нового здания для школы <nobr class="_">№ 57</nobr>

Мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей на строительство нового здания для школы № 57

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Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ИП Кадыкова Юлия Владимировна встала на учет 16 декабря 2020 года в городе Прокопьевск Кемеровской области. За недолгое время работы в качестве индивидуального предпринимателя Кадыкова заключила 12 госконтрактов на общую сумму 33,8 миллиона рублей. В основном предпринимательница берется за снос зданий в разных регионах страны — Приморском крае, Свердловской, Мурманской и Кемеровской областях, Республике Тыва. Каждый раз Кадыкова заявляла цену на 38–73% меньше начальной.

Также предпринимательница выполняет другие виды работ — среди них капитальный ремонт и разработка проектов. Но эти виды услуг, в отличие от сноса, Юлия Кадыкова оценивает выше. Судя по истории выигранных предпринимательницей госконтрактов, в ходе торгов она либо заявляет ставку, равную начальной стоимости, либо делает небольшую скидку (8% за капремонт), либо предлагает цену на 10% выше заявленной (в случае разработки проекта).

В мае стало известно, что мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей для начала строительства школы № 57 в Дзержинском районе.

Здание школы № 57, построенное в 1939 году, закрыто с 2018 года, такое решение приняли из-за его аварийного состояния. В этом году 451 школьник из этого учреждения учится на базе школ № 36 и № 153.

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