Мэрия Новосибирска выбрала подрядчика для сноса школы, но заключение контракта приостановили из-за жалобы
Изначально за работы готовы заплатить 14,7 миллиона, но это сделают менее, чем за 4
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска выбрал подрядчика, который будет демонтировать здание школы
Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель из Кемеровской области Юлия Кадыкова. Начальная сумма контракта была 14 миллионов 738 тысяч 425,75 рубля, в ходе торгов Кадыкова предложила цену в 3 миллиона 957 тысяч 245,34 рубля.
В настоящий момент заключение контракта приостановлено по жалобе одного из участников. Как рассказал НГС генеральный директор ООО «Шео» Элхан Шах, это не связано с итоговой стоимостью, которая оказалась более чем на 70% ниже начальной. Жалобу рассматривает региональный УФАС.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ИП Кадыкова Юлия Владимировна встала на учет 16 декабря 2020 года в городе Прокопьевск Кемеровской области. За недолгое время работы в качестве индивидуального предпринимателя Кадыкова заключила 12 госконтрактов на общую сумму 33,8 миллиона рублей. В основном предпринимательница берется за снос зданий в разных регионах страны — Приморском крае, Свердловской, Мурманской и Кемеровской областях, Республике Тыва. Каждый раз Кадыкова заявляла цену на 38–73% меньше начальной.
Также предпринимательница выполняет другие виды работ — среди них капитальный ремонт и разработка проектов. Но эти виды услуг, в отличие от сноса, Юлия Кадыкова оценивает выше. Судя по истории выигранных предпринимательницей госконтрактов, в ходе торгов она либо заявляет ставку, равную начальной стоимости, либо делает небольшую скидку (8% за капремонт), либо предлагает цену на 10% выше заявленной (в случае разработки проекта).
В мае стало известно, что мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей для начала строительства школы
Здание школы