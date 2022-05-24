Мэрия Новосибирска выбрала подрядчика для сноса школы, но заключение контракта приостановили из-за жалобы

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска выбрал подрядчика, который будет демонтировать здание школы № 57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе для его последующей реновации с увеличением объема. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Всего в торгах приняли участие восемь участников, одна из заявок была отозвана.

