Мэрия Новосибирска попросила у правительства НСО 200 млн на строительство новой школы
Этим летом старое здание школы
Мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей для начала строительства школы
— Подготовлено и направлено обращение за подписью мэра на имя губернатора с просьбой о софинансировании. Город на себя берет снос объекта и вынос сетей — это
Решение о выделении дополнительного финансирования рассмотрят на сессии Законодательного собрания НСО. Если на строительство направят необходимые средства, то строительство завершат до 2024 года. Общая стоимость работ составляет 1,37 миллиарда рублей.
Здание школы
Ранее в Новосибирске снесли здание школы