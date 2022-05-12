Мэрия Новосибирска попросила у правительства НСО 200 млн на строительство новой школы

Мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей для начала строительства школы № 57 в Дзержинском районе.

— Подготовлено и направлено обращение за подписью мэра на имя губернатора с просьбой о софинансировании. Город на себя берет снос объекта и вынос сетей — это 70 млн рублей из бюджета города, а область просят выделить 200 млн рублей — этого хватит, чтобы за лето приступить к работам по нулевому циклу и выполнить его в полном объеме до конца 2022 года, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос НГС.

