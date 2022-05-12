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Мэрия Новосибирска попросила у правительства НСО 200 млн на строительство новой школы

Этим летом старое здание школы № 57 снесут

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Возраст старого здания школы — 83 года. Его собираются снести в этом году

Возраст старого здания школы — 83 года. Его собираются снести в этом году

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Мэрия Новосибирска запросила у правительства НСО 200 миллионов рублей для начала строительства школы № 57 в Дзержинском районе.

— Подготовлено и направлено обращение за подписью мэра на имя губернатора с просьбой о софинансировании. Город на себя берет снос объекта и вынос сетей — это 70 млн рублей из бюджета города, а область просят выделить 200 млн рублей — этого хватит, чтобы за лето приступить к работам по нулевому циклу и выполнить его в полном объеме до конца 2022 года, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос НГС.

Решение о выделении дополнительного финансирования рассмотрят на сессии Законодательного собрания НСО. Если на строительство направят необходимые средства, то строительство завершат до 2024 года. Общая стоимость работ составляет 1,37 миллиарда рублей.

Здание школы № 57, построенное в 1939 году, закрыто с 2018 года, такое решение приняли из-за его аварийного состояния. В этом году 451 школьник из этого учреждения учится на базе школ № 36 и № 153.

Ранее в Новосибирске снесли здание школы № 54. На его месте построят новый корпус, который будет больше предыдущего. Первый аукцион на строительство объявили в 2021 году.

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