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Летом в Новосибирске откроют шесть пляжей — публикуем список

Они расположены в двух районах города

Пока пляжи не готовы к работе, так как дно рядом с ними не обследовали

Пока пляжи не готовы к работе, так как дно рядом с ними не обследовали

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Мэрия Новосибирска назвала пляжи, которые откроют в городе в этом году.

— В этом году к официальному открытию готовят 6 пляжей: на территории парка «Бугринская роща», на территории парка «У моря Обского»: Детский, Галечный, Каменный, Бумеранг, в парке отдыха «Звезда», — говорится в сообщении группы «Мэрия Новосибирска» во «Вконтакте».

Накануне спасатели предупредили горожан о том, что сейчас купаться в городе опасно, потому что вода в оби чуть теплее 10 градусов. Также на пляжах пока нет постов с матросами-спасателями, а дно еще не проверили водолазы. Там могут быть крупные палки, камни и мусор.

Пляж «Наутилус» в этом году открывать не собираются. Это связано со стройкой станции метро «Спортивная» и новой ледовой арены.

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