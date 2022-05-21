Летом в Новосибирске откроют шесть пляжей — публикуем список
Они расположены в двух районах города
Мэрия Новосибирска назвала пляжи, которые откроют в городе в этом году.
— В этом году к официальному открытию готовят 6 пляжей: на территории парка «Бугринская роща», на территории парка «У моря Обского»: Детский, Галечный, Каменный, Бумеранг, в парке отдыха «Звезда», — говорится в сообщении группы «Мэрия Новосибирска» во «Вконтакте».
Накануне спасатели предупредили горожан о том, что сейчас купаться в городе опасно, потому что вода в оби чуть теплее 10 градусов. Также на пляжах пока нет постов с матросами-спасателями, а дно еще не проверили водолазы. Там могут быть крупные палки, камни и мусор.
Пляж «Наутилус» в этом году открывать не собираются. Это связано со стройкой станции метро «Спортивная» и новой ледовой арены.