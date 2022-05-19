Сотрудники СГК перебили кабель во время работ на Челюскинцев — ближайшие дома остались без света
Проблему обещают быстро устранить
С утра в доме
— Более 4 часов в доме
По его словам, из-за отключения электроэнергии в квартирах даже сработали охранные сигнализации. На вызов приехал экипаж Росгвардии.
— При устранении дефекта на теплотрассе по ул. Челюскинцев был поврежден кабель электросетей. В настоящее время на объекте идут работы по восстановлению электроснабжения, оказываем всё необходимое содействие электроэнергетикам.
Приносим извинения жителям, оставшимся без электроснабжения! По нашим данным, порыв кабеля может быть устранен уже в ближайшие часы, — сообщили в пресс-службе СГК.
В начале мая 250 семей из Первомайского района были вынуждены жить без света из-за коммунальной аварии. Всего из-за коммунальной аварии без света остались порядка 2000 участков в СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет». Дачникам пришлось выкапывать поврежденный кабель вручную.