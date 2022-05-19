Сотрудники СГК перебили кабель во время работ на Челюскинцев — ближайшие дома остались без света

С утра в доме № 2 на улице Челюскинцев нет электричества — сотрудники СГК при проведении работ перебили силовой кабель. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Более 4 часов в доме № 2 по улице Челюскинцев в Новосибирске отсутствует электричество! Причина банальна — СГК. Приехали с трактором-бульдозером и начали долбить асфальт, не зная брода. Перебили силовой кабель. Обесточили дом, обесточили отдел полиции № 2 «Железнодорожный», — пожаловался читатель Александр.