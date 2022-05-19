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Сотрудники СГК перебили кабель во время работ на Челюскинцев — ближайшие дома остались без света

Проблему обещают быстро устранить

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Проблема возникла еще утром

Проблема возникла еще утром

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С утра в доме № 2 на улице Челюскинцев нет электричества — сотрудники СГК при проведении работ перебили силовой кабель. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Более 4 часов в доме № 2 по улице Челюскинцев в Новосибирске отсутствует электричество! Причина банальна — СГК. Приехали с трактором-бульдозером и начали долбить асфальт, не зная брода. Перебили силовой кабель. Обесточили дом, обесточили отдел полиции № 2 «Железнодорожный», — пожаловался читатель Александр.

По его словам, из-за отключения электроэнергии в квартирах даже сработали охранные сигнализации. На вызов приехал экипаж Росгвардии.

Позднее разрытую яму перекрыли пластиковой сеткой, железными ограждениями и предупреждающей лентой

Позднее разрытую яму перекрыли пластиковой сеткой, железными ограждениями и предупреждающей лентой

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— При устранении дефекта на теплотрассе по ул. Челюскинцев был поврежден кабель электросетей. В настоящее время на объекте идут работы по восстановлению электроснабжения, оказываем всё необходимое содействие электроэнергетикам.

Приносим извинения жителям, оставшимся без электроснабжения! По нашим данным, порыв кабеля может быть устранен уже в ближайшие часы, — сообщили в пресс-службе СГК.

В начале мая 250 семей из Первомайского района были вынуждены жить без света из-за коммунальной аварии. Всего из-за коммунальной аварии без света остались порядка 2000 участков в СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет». Дачникам пришлось выкапывать поврежденный кабель вручную.

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