Заместители гендиректора клиники Мешалкина получили больше своего начальника за 2021 год — смотрим декларации

Новосибирский медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина выложил информацию о доходах и имуществе сотрудников за 2021 год. Смотрим, кто из них богаче.



Больше всех за минувший год получил заместитель генерального директора по научной работе Александр Романов. Он задекларировал 13 миллионов 846 тысяч рублей. Мужчина владеет квартирой на 40,2 квадрата. Еще одну — на 82 квадрата — имеет в пользовании. Ездит Александр Романов на легковом автомобиле «Вольво-ХС» 2017 года выпуска.