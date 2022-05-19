Заместители гендиректора клиники Мешалкина получили больше своего начальника за
2021 год — смотрим декларации
Самый большой доход составил
Новосибирский медицинский исследовательский центр имени академика
Больше всех за минувший год получил заместитель генерального директора по научной работе Александр Романов. Он задекларировал 13 миллионов 846 тысяч рублей. Мужчина владеет квартирой на 40,2 квадрата. Еще одну — на 82 квадрата — имеет в пользовании. Ездит Александр Романов на легковом автомобиле «Вольво-ХС» 2017 года выпуска.
Есть у Романова и общая с женой собственность: квартира на 66,6, жилой дом на 130,7, земельный участок на 600 квадратов. Кстати, его супруга за минувший год получила 3 миллиона 364 тысяч рублей. В ее общей долевой собственности также есть квартира на 65,8 квадрата. Жена Романова ездит на автомобиле «Мерседес-Бенц»
Дмитрий Астапов, замдиректора по организационно-методической работе, расположился на второй строчке. За год он задекларировал 7 миллионов 634 тысячи. Также Дмитрий владеет автомобилем «Хёндэ-Крета» 2021 года выпуска.
В общей собственности с женой Астапов имеет квартиру на 37,3 квадратных метра. А вот в пользовании у него сразу три объекта недвижимости — квартира (36,8), земельный участок (597) в СНТ и жилой дом (14,6). Все эти объекты находятся в собственности у супруги Астапова.
Супруга Астапова за прошлый год получила 824 тысячи 193 рублей. Она ездит на легковом автомобиле «Киа-Спортаж» 2017 года.
Генеральный директор клиники оказался чуть менее богаче своих заместителей. Александр Чернявский задекларировал 6 миллионов 816 тысяч рублей. В собственности у него указано сразу пять объектов недвижимости: квартира (98,9), земельный участок для стройки частного дома (1073), доля в земельном участке для стоянки авто (71 и
Жена Александра Чернявского владеет квартирой на 38,2 квадрата. Квартира (98,9) и жилой дом (328,3) супруга указаны в ее пользовании. Женщина владеет автомобилем «Сузуки-Гранд Витара» 2010 года выпуска. Кстати, за 2021 год сибирячка получила 959 тысяч 753 рубля.
На четвертой строчке — главный врач клиники Людмила Горбатых. Она получила 5 миллионов 355 тысяч рублей. Женщина пополам с супругом владеет квартирой (117,9). В пользовании у нее есть земельный садовый участок (937), который принадлежит ее мужу. Она ездит на автомобиле «Лексус» NX200T 2014 года рождения.
Помимо садового участка и квартиры, супруг главврача владеет и другой недвижимостью: гараж (48,7), земельный участок для строительства гаражей (2096). За минувший год мужчина заработал 3 миллиона 124 тысячи рублей.
Замдиректора по экономике и развитию Артем Пухальский получил 4 миллиона 545 тысяч рублей. Он владеет половинами доли на земельном участке под строительство (823) и в жилом доме (323,5). Также у него есть квартира (66,9). Ездит Пухальский на «Тойота-Венза» 2014 года выпуска.
И, наконец, главный бухгалтер Юлия Железнева задекларировала в 2021 году 4 миллиона 421 тысячу рублей. Она владеет квартирой (73,6) и машино-местом (16,1). В пользовании у нее есть квартира на 67,8 квадрата. Ездит женщина на легковом автомобиле «Киа-Сид» 2015 года выпуска.
Доход супруга бухгалтера не указан. В пользовании у него та же квартира, что и у жены, а также еще одна квартира на 46,8 квадрата.
Новосибирский избирком отчитался о доходах с января по декабрь 2021 года. Председатель заработала 3,5 миллиона рублей.