«Горводоканал» закрыл плитой колодец на Кропоткина, куда незаконно сливали отходы — ассенизаторов это не остановило

В Новосибирске ассенизаторы сливают отходы в канализационный колодец в неположенном месте рядом со зданием Кропоткина, 138. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, колодец специалисты закрывали плитой, но плиту неизвестные убрали и продолжили сливать отходы.



В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что жалобы в общественную приемную города по этому адресу поступали.