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«Горводоканал» закрыл плитой колодец на Кропоткина, куда незаконно сливали отходы — ассенизаторов это не остановило

Жители жалуются на запах от колодца

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В прошлом году ассенизаторы на улице Декабристов попали на видео. Тогда «Горводоканал» сказал, что <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/12/27/70342799/" class="_" target="_blank">это незаконно</a>

В прошлом году ассенизаторы на улице Декабристов попали на видео. Тогда «Горводоканал» сказал, что это незаконно

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В Новосибирске ассенизаторы сливают отходы в канализационный колодец в неположенном месте рядом со зданием Кропоткина, 138. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, колодец специалисты закрывали плитой, но плиту неизвестные убрали и продолжили сливать отходы.

В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что жалобы в общественную приемную города по этому адресу поступали.

— По результатам выездной проверки установлено, что на территории гаражного комплекса в районе многоквартирного дома по адресу: улица Кропоткина, 138 осуществляется несанкционированный слив ЖБО ассенизационным транспортом в централизованную систему водоотведения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Горводоканал» 29 апреля установил плиту, чтобы исключить возможность слива жидких отходов. Плиту через несколько дней убрали, и 1 мая уже был зафиксирован факт слива отходов в колодец. 13 мая «Горводоканал» снова выезжал на место, чтобы закрыть колодец.

На проблему жалуются жители рядом стоящих домов. Читатель НГС рассказал, что по адресу: Кропоткина, 138 в день несколько десятков ассенизаторов сливают отходы в канализационный колодец.

— На протяжении нескольких лет люди жалуются во все инстанции на запах и так далее. Детский сад в 100 метрах находится, — поделился читатель НГС.

В конце декабря в «Горводоканале» заявили, что в Новосибирске регулярно сливают жидкие биологические отходы (ЖБО) в незаконных местах, и назвали точки, где это разрешено.

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