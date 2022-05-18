«Горводоканал» закрыл плитой колодец на Кропоткина, куда незаконно сливали отходы — ассенизаторов это не остановило
Жители жалуются на запах от колодца
В Новосибирске ассенизаторы сливают отходы в канализационный колодец в неположенном месте рядом со зданием Кропоткина, 138. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, колодец специалисты закрывали плитой, но плиту неизвестные убрали и продолжили сливать отходы.
В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что жалобы в общественную приемную города по этому адресу поступали.
— По результатам выездной проверки установлено, что на территории гаражного комплекса в районе многоквартирного дома по адресу: улица Кропоткина, 138 осуществляется несанкционированный слив ЖБО ассенизационным транспортом в централизованную систему водоотведения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
«Горводоканал» 29 апреля установил плиту, чтобы исключить возможность слива жидких отходов. Плиту через несколько дней убрали, и 1 мая уже был зафиксирован факт слива отходов в колодец. 13 мая «Горводоканал» снова выезжал на место, чтобы закрыть колодец.
На проблему жалуются жители рядом стоящих домов. Читатель НГС рассказал, что по адресу: Кропоткина, 138 в день несколько десятков ассенизаторов сливают отходы в канализационный колодец.
— На протяжении нескольких лет люди жалуются во все инстанции на запах и так далее. Детский сад в 100 метрах находится, — поделился читатель НГС.
В конце декабря в «Горводоканале» заявили, что в Новосибирске регулярно сливают жидкие биологические отходы (ЖБО) в незаконных местах, и назвали точки, где это разрешено.