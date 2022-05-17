Режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса решили сохранить до 20 мая
В пятницу власти рассмотрят вопрос о режиме еще раз
В мэрии Новосибирска предложили продлить режим повышенной готовности до 20 мая. Его ввели 23 апреля из-за проблем с вывозом мусора.
— Я предложил бы подождать, потому что 22 мая у МУП «САХ» заканчивается срочный договор с «ЭкоТрансом» на перевозку ТКО в Октябрьском районе. 22 мая — воскресенье. Для того чтобы у «САХ» при возникновении определенных форс-мажорных ситуаций была возможность зайти в Октябрьский район, я предлагаю предварительно до пятницы этот режим сохранить. И в пятницу принять решение, — предложил 17 мая Дмитрий Перязев, глава департамента ЖКХ и энергетики на аппаратном совещании.
Мэр Анатолий Локоть поддержал это предложение. По его словам, режим повышенной готовности нужно отменить, когда количество заявок на вывоз мусора в городе дойдет до минимума.
НГС писал о том, что в Новосибирске часто видят стаи крыс. Их замечают в разных районах, особенно после мусорного коллапса.