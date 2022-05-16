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На железнодорожных станциях Новосибирска и области пройдут антитеррористические учения

Они пройдут на станции Баган и вокзале Новосибирск-Главный

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Ограничивать работу транспорта и передвижения людей из-за учений не будут

Ограничивать работу транспорта и передвижения людей из-за учений не будут

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Во вторник, 17 мая, Национальный антитеррористический комитет проведет в Новосибирской области учения «Сигнал», направленные на пресечение условного террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по НСО.

Учения пройдут в Железнодорожном районе города, а также в Баганском районе Новосибирской области.

— Мероприятие организовано в целях отработки механизма применения антитеррористических мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожной станции Баган и железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что ограничивать работу транспорта и передвижения людей из-за учений не будут.

— Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. Рекомендуется воздерживаться от действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений, — добавили в пресс-службе.

В апреле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ при поддержке Росгвардии задержали десять пособников международной террористической организации. Задержания прошли в девяти регионах России, в том числе в Новосибирской области.

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