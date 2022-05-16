На железнодорожных станциях Новосибирска и области пройдут антитеррористические учения

Во вторник, 17 мая, Национальный антитеррористический комитет проведет в Новосибирской области учения «Сигнал», направленные на пресечение условного террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по НСО.

Учения пройдут в Железнодорожном районе города, а также в Баганском районе Новосибирской области.