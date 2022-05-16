На территории Новосибирского водохранилища продают участок под базу отдыха

Федеральное агентство ДОМ.РФ выставило на продажу земельный участок для размещения базы отдыха. Он находится на территории Новосибирского водохранилища. Его продают за 13 миллионов 429 тысяч рублей.



— Земельный участок расположен на берегу Новосибирского водохранилища, примыкает к плотной индивидуальной жилой застройке, — гласит дополнительная информация об объекте.