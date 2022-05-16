На территории Новосибирского водохранилища продают участок под базу отдыха
Его начальная цена — 13,4 миллиона рублей
Федеральное агентство ДОМ.РФ выставило на продажу земельный участок для размещения базы отдыха. Он находится на территории Новосибирского водохранилища. Его продают за 13 миллионов 429 тысяч рублей.
— Земельный участок расположен на берегу Новосибирского водохранилища, примыкает к плотной индивидуальной жилой застройке, — гласит дополнительная информация об объекте.
Территория находится в Новосибирском районе, в МО Морской сельсовет. Ее общая площадь занимает 1,14 га.
Прием заявок на участие в торгах принимается до 23 мая текущего года, сами торги проведут 27 мая.
ДОМ.РФ планирует реализовать собственный проект на территории Новосибирской области — об этом договорились гендиректор госкомпании Виталий Мутко и Андрей Травников.