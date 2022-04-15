«Дочка» ДОМ.РФ построит на берегу Оби в Новосибирске малоэтажный квартал

ДОМ.РФ планирует реализовать собственный проект на территории Новосибирской области — об этом договорились гендиректор госкомпании Виталий Мутко и Андрей Травников.



Согласно сообщению на сайте ДОМ.РФ, речь идет о строительстве малоэтажного квартала в Мичуринском сельсовете площадью 48 тысяч кв. м . Его построят на территории в 2,2 га , сформированной из семи участков. Как указано на сайте госкомпании, строительством займется дочерняя компания СЗ «ДОМ.РФ Девелопмент», она уже начала работать над проектом в соответствии со стандартами ДОМ.РФ и Минстроя России, разработанными для комплексного развития территорий.

