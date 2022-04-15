«Дочка» ДОМ.РФ построит на берегу Оби в Новосибирске малоэтажный квартал
Для этого выделили семь участков площадью
ДОМ.РФ планирует реализовать собственный проект на территории Новосибирской области — об этом договорились гендиректор госкомпании Виталий Мутко и Андрей Травников.
Согласно сообщению на сайте ДОМ.РФ, речь идет о строительстве малоэтажного квартала в Мичуринском сельсовете площадью 48 тысяч
Кроме того, ДОМ.РФ продолжает привлекать к жилой застройке неиспользуемые федеральные земли — в оборот уже вовлекли больше 1,5 тысячи га, на которых может быть построено около 3,3 млн
— Сейчас ведется работа по вовлечению в оборот 315,3 га земли, из них — 306,3 га под жилищное строительство с градпотенциалом 1,6 млн
В конце прошлого года ДОМ.РФ продало с торгов территорию бывшей военной части под Новосибирском — ее приобрела группа «Расцветай».