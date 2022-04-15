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«Дочка» ДОМ.РФ построит на берегу Оби в Новосибирске малоэтажный квартал

Для этого выделили семь участков площадью 2,2 га

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Федеральный застройщик начал работать над проектом нового квартала в районе ОбьГЭС

Федеральный застройщик начал работать над проектом нового квартала в районе ОбьГЭС

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ДОМ.РФ планирует реализовать собственный проект на территории Новосибирской области — об этом договорились гендиректор госкомпании Виталий Мутко и Андрей Травников.

Согласно сообщению на сайте ДОМ.РФ, речь идет о строительстве малоэтажного квартала в Мичуринском сельсовете площадью 48 тысяч кв. м. Его построят на территории в 2,2 га, сформированной из семи участков. Как указано на сайте госкомпании, строительством займется дочерняя компания СЗ «ДОМ.РФ Девелопмент», она уже начала работать над проектом в соответствии со стандартами ДОМ.РФ и Минстроя России, разработанными для комплексного развития территорий.

Кроме того, ДОМ.РФ продолжает привлекать к жилой застройке неиспользуемые федеральные земли — в оборот уже вовлекли больше 1,5 тысячи га, на которых может быть построено около 3,3 млн кв. м жилья, порядка 500 тысяч кв. м уже построены.

— Сейчас ведется работа по вовлечению в оборот 315,3 га земли, из них — 306,3 га под жилищное строительство с градпотенциалом 1,6 млн кв. м, — уточняют в ДОМ.РФ.

В конце прошлого года ДОМ.РФ продало с торгов территорию бывшей военной части под Новосибирском — ее приобрела группа «Расцветай».

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