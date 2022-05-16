Особый противопожарный режим опять продлили в НСО — до какого числа нельзя разводить костры и ходить в лес
В регионе сохраняется опасная обстановка
В Новосибирской области с 16 по 25 мая вновь установлен особый противопожарный режим из-за повышенной пожарной опасности.
— В период особого противопожарного режима в регионе действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Постановление правительства было одобрено сегодня на заседании.
— На территории Новосибирской области продолжаются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров, в связи с чем Правительством региона принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории региона с сегодняшнего дня до 25 мая, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку.
По информации ГУ МЧС по НСО, с 9 по 15 мая в Новосибирской области зарегистрирован 871 пожар, из них 714 — это горение травы и мусора.
В Новосибирской области был объявлен сбор гуманитарной помощи для 300 погорельцев, сообщили в новосибирском отделении Российского Красного Креста.