СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.78
eur 65.79
Тема дняПродлен противопожарный режим
Все новости
Все новости

Особый противопожарный режим опять продлили в НСО — до какого числа нельзя разводить костры и ходить в лес

В регионе сохраняется опасная обстановка

816
Постановление правительства об установлении нового периода особого противопожарного режима было одобрено сегодня на заседании

Постановление правительства об установлении нового периода особого противопожарного режима было одобрено сегодня на заседании

Поделиться

В Новосибирской области с 16 по 25 мая вновь установлен особый противопожарный режим из-за повышенной пожарной опасности.

— В период особого противопожарного режима в регионе действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Постановление правительства было одобрено сегодня на заседании.

— На территории Новосибирской области продолжаются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров, в связи с чем Правительством региона принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории региона с сегодняшнего дня до 25 мая, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку.

По информации ГУ МЧС по НСО, с 9 по 15 мая в Новосибирской области зарегистрирован 871 пожар, из них 714 — это горение травы и мусора.

В Новосибирской области был объявлен сбор гуманитарной помощи для 300 погорельцев, сообщили в новосибирском отделении Российского Красного Креста.

По теме 5

Новосибирская областьпогорельцыпожары
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2