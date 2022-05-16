Мэрия назвала зарплаты глав предприятий в сфере ЖКХ — больше всех получает глава «Горводоканала»
Его зарплата превышает 200 тысяч
Мэрия Новосибирска опубликовала данные о зарплате руководителей муниципальных предприятий, которые работают в сфере ЖКХ. Рассказываем, сколько они получали в среднем за месяц в 2021 году.
Самая большая зарплата среди руководителей коммунальных служб у главы «Горводоканала». В прошлом году Юрий Похил получал около
На втором месте — руководитель МУП «Энергия» Юрий Рахманов, чья зарплата составила
Третье место по заработку занял Юрий Рахманов, директор «Электросети», с зарплатой в
В МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» зарплата директора Снежаны Щербининой составила
Глава «Дирекции единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Андрей Аркашов в прошлом году получал
На последнем месте по размеру зарплаты оказалась Светлана Слесарева, руководитель «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» с зарплатой в
Ранее НГС писал о том, что глава муниципальной избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая в прошлом году заработала 3,6 миллиона рублей.