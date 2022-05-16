Мэрия назвала зарплаты глав предприятий в сфере ЖКХ — больше всех получает глава «Горводоканала»

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о зарплате руководителей муниципальных предприятий, которые работают в сфере ЖКХ. Рассказываем, сколько они получали в среднем за месяц в 2021 году.



Самая большая зарплата среди руководителей коммунальных служб у главы «Горводоканала». В прошлом году Юрий Похил получал около 206 112 рублей в месяц, в 2020 году этот показатель составил 215 780 рублей. У главного бухгалтера Ларисы Петуховой — 199 041 рубль.