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Мэрия назвала зарплаты глав предприятий в сфере ЖКХ — больше всех получает глава «Горводоканала»

Его зарплата превышает 200 тысяч

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Юрий Похил зарабатывает около <nobr class="_">200 000</nobr> рублей в месяц

Юрий Похил зарабатывает около 200 000 рублей в месяц

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Мэрия Новосибирска опубликовала данные о зарплате руководителей муниципальных предприятий, которые работают в сфере ЖКХ. Рассказываем, сколько они получали в среднем за месяц в 2021 году.

Самая большая зарплата среди руководителей коммунальных служб у главы «Горводоканала». В прошлом году Юрий Похил получал около 206 112 рублей в месяц, в 2020 году этот показатель составил 215 780 рублей. У главного бухгалтера Ларисы Петуховой — 199 041 рубль.

На втором месте — руководитель МУП «Энергия» Юрий Рахманов, чья зарплата составила 195 369 рублей в месяц. В сравнении с предыдущим годом он стал зарабатывать меньше. В 2020 году средняя зарплата руководителя была на уровне в 167 633 рубля. Главный бухгалтер Мария Михеева получала примерно 142 648 рублей.

Третье место по заработку занял Юрий Рахманов, директор «Электросети», с зарплатой в 150 032 рубля. По данным мэрии, он стал зарабатывать больше. В 2020 году его средняя зарплата составляла 139 317 рублей. При этом главный бухгалтер Юлия Галицкая получала в среднем 113 747 рублей.

В МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» зарплата директора Снежаны Щербининой составила 93 830 рублей, главного бухгалтера Ольги Баталовой — 70 208 рублей. Глава «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков зарабатывал 97 257 рублей в месяц, главный бухгалтер Татьяна Сизикова — 73 349 рублей.

Глава «Дирекции единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Андрей Аркашов в прошлом году получал 83 773 рубля, главный бухгалтер Наталья Патрушева — 83 411 рублей.

На последнем месте по размеру зарплаты оказалась Светлана Слесарева, руководитель «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» с зарплатой в 53 437 рублей. Главный бухгалтер учреждения зарабатывала около 60 340 рублей.

Ранее НГС писал о том, что глава муниципальной избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая в прошлом году заработала 3,6 миллиона рублей.

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