Власти объявили о ярмарке для садоводов в будни: торговать на «Золотой Ниве» будут два дня

В Новосибирске на этой неделе пройдет 10 ярмарок. На некоторых из них можно будет приобрести принадлежности для сада и огорода.

— На этой неделе в регионе пройдет 10 ярмарок, из них хочу заострить внимание на ярмарках для садоводов, которые пройдут на «Золотой ниве» 19 и 20 мая, в эти же дни у цирка и Калининском районе. Соответственно пройдут универсальные ярмарки в Кировском, Дзержинском и Первомайском районах, — рассказал 16 мая глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров во время оперативного совещания.

