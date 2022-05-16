Власти объявили о ярмарке для садоводов в будни: торговать на «Золотой Ниве» будут два дня
Также в городе проведут универсальные ярмарки
В Новосибирске на этой неделе пройдет 10 ярмарок. На некоторых из них можно будет приобрести принадлежности для сада и огорода.
— На этой неделе в регионе пройдет 10 ярмарок, из них хочу заострить внимание на ярмарках для садоводов, которые пройдут на «Золотой ниве» 19 и 20 мая, в эти же дни у цирка и Калининском районе. Соответственно пройдут универсальные ярмарки в Кировском, Дзержинском и Первомайском районах, — рассказал 16 мая глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров во время оперативного совещания.
Министр рассказал, что в магазинах региона заметно повышение цены на сахар на 0,4%, на гречку — на 1,5%. При этом капуста подешевела на 8,7%.
В начале апреля ярмарку развернули на площади Маркса. Киоски поставили прямо на тротуаре, из-за чего на мероприятии возникла «атмосфера 90-х».
На первой городской ярмарке в этом году побывал обозреватель НГС Стас Соколов. Читайте в его материале, что и за сколько предлагали торговцы.