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В Новосибирске зацвели яблони — 10 кадров города, утопающего в белых цветах

В этом году на неделю раньше зацвела черемуха

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Яблони зацветают после черемухи

Яблони зацветают после черемухи

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В Новосибирске зацвели яблони. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прошел по городским улицам и запечатлел самые красивые весенние виды. Вдыхаем аромат через экран.

Время цветения — середина мая

Время цветения — середина мая

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Цветущие на улицах яблони — повод остановиться и почувствовать аромат весны

Цветущие на улицах яблони — повод остановиться и почувствовать аромат весны

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Светофор выглядит так, будто решил устроить фотосессию в яблонях

Светофор выглядит так, будто решил устроить фотосессию в яблонях

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Это тоже яблони. Такой оттенок деревьев — редкость для Новосибирска

Это тоже яблони. Такой оттенок деревьев — редкость для Новосибирска

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Цветение быстро проходит, поэтому ловите каждый день, чтобы насладиться прекрасным

Цветение быстро проходит, поэтому ловите каждый день, чтобы насладиться прекрасным

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Яблоня зацветает чуть позже черемухи

Яблоня зацветает чуть позже черемухи

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С началом цветения деревьев город преображается

С началом цветения деревьев город преображается

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Цветущие яблони выглядят как южные деревья, но они приспособлены к сибирскому климату

Цветущие яблони выглядят как южные деревья, но они приспособлены к сибирскому климату

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Листья у цветков быстро облетают, так что нет смысла обрывать ветки — наслаждайтесь видом и ароматом, бродя по улицам

Листья у цветков быстро облетают, так что нет смысла обрывать ветки — наслаждайтесь видом и ароматом, бродя по улицам

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Если вы хотите посадить яблоню у себя на даче, почитайте советы экспертов, чтобы не совершить ошибок в этом непростом деле. Кстати, не только яблони радуют глаз новосибирцев. Недавно на Михайловской набережной распустились тюльпаны.

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