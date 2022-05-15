В Новосибирске зацвели яблони — 10 кадров города, утопающего в белых цветах
В этом году на неделю раньше зацвела черемуха
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В Новосибирске зацвели яблони. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прошел по городским улицам и запечатлел самые красивые весенние виды. Вдыхаем аромат через экран.
Если вы хотите посадить яблоню у себя на даче, почитайте советы экспертов, чтобы не совершить ошибок в этом непростом деле. Кстати, не только яблони радуют глаз новосибирцев. Недавно на Михайловской набережной распустились тюльпаны.