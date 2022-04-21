Шесть распространенных ошибок при посадке яблонь
Разбираемся, как и когда сажать яблоню в 2022 году
Вторая половина апреля считается лучшим временем для посадки яблони. Но если вы не успеваете, можно выбрать и другие подходящие даты. Да и мало выбрать правильное время — надо учесть еще столько нюансов, что впору писать целую яблочную энциклопедию. Поскольку на это может уйти не один дачный сезон, расскажем о главных особенностях посадки яблони и о частых ошибках, которые случайно допускают многие садоводы.
Когда сажать яблоню в 2022 году?
По большому счету для посадки яблони важны два фактора: чтобы не было заморозков и чтобы не было слишком жарко. От холода погибнет корневая система, а от жары спекутся и засохнут почки. Поэтому весна (до начала сокодвижения) считается идеальным временем. Плюсовые температуры как следует прогревают почву, от чего корневой системе только лучше, и к наступлению холодов она может порядочно сформироваться. Кроме того, весной можно контролировать период вегетации и предупреждать развитие болезней. Но в целом всё зависит от региона.
— В Сибири, на Урале и в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая, — говорит агроном Мария Герасимова. — В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, а грядущие морозы укрепившимся яблоням будут не страшны. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании. В средней полосе возможен как весенний, так и осенний вариант. Но весна всё же предпочтительней, потому что зимой возможны резкие перепады температуры и порывистые ветра, вредные для неприжившихся растений. Проводить посадочные работы допускается и осенью — с конца сентября, но не позднее середины октября. В южных областях одинаково приемлемы весенняя и осенняя посадки.
Как выбрать саженцы яблони?
Во-первых, яблони лучше покупать в питомниках или специализированных магазинах. Там они, помимо всего прочего, точно приспособлены к местным природным условиям. Идти за яблоней на стихийный рынок или к случайному торговцу — последнее дело. Здесь велик риск, что вам продадут непривитую или нерайонированную яблоню. Во-вторых, не стоит выбирать самые большие яблони.
— В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров, — говорит Мария Герасимова. — Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.
Также агрономы советуют обращать внимание на корневую систему, листья, место прививки и кору. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата, а для более жестких условий (например, для Урала и Сибири) даже для весенней посадки стоит выбирать деревья в контейнерах. Кора зеленоватого цвета скажет вам о том, что яблоню перекормили минеральными удобрениями. Место прививки должно быть полностью заросшим, незагрязненным. Кроме того, не стоит брать яблоню с большим количеством листьев.
Как подготовить саженцы?
Чтобы саженец лучше прижился, нужно подрезать слишком длинные корни — чтобы они не загибались. Также удалите поломанные и подсохшие части корня. Обработайте надземную часть саженца: перед самой посадкой укоротите ее, чтобы высота не превышала
Как выбрать место для посадки яблони?
Яблоня, хоть и считается неприхотливой, расти где попало не может. Важно помнить, что сажать ее там, где у вас уже росла яблоня, не надо — предыдущее дерево уже выбрало из почвы все полезные вещества. Но это далеко не единственное правило.
Если не можете найти на своем участке подходящих для яблони условий, создайте их. Укройте деревья от ветра за высоким забором, используйте сидераты и органические удобрения, чтобы обогатить почву, с помощью дренажа предотвратите загнивание корней от грунтовых вод. И помните про сливу и вишню — подходящих предшественников яблонь.
Какие ошибки могут быть при посадке яблонь?
Важный момент при посадке яблонь — правильное заглубление саженца в яму. В хорошей почве достаточно глубины
Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на
Кроме того, избегайте следующих ошибок:
- не превышайте дозу внесения минеральных удобрений — их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями;
- не закладывайте в посадочную яму свежий навоз — органика без доступа кислорода очень медленно разлагается, выделяет аммиак и сероводород, которые угнетают корни саженца и замедляют приживаемость;
- направьте вниз или горизонтально все корневые отростки, опуская саженец в яму;
- после присыпания корней землей не утаптывайте яму ногами и не пользуйтесь трамбовкой — аккуратно примните землю лопатой или руками;
- привязывая деревце к колышку, перекрутите шпагат в виде восьмерки — чтобы во время ветра ствол меньше раскачивался и не раскололся;
- наденьте под шпагат на штамб подкладку из рубероида — чтобы кора не повредилась из-за трения.
Как ухаживать за яблоней после посадки?
СЮЖЕТ
Чтобы саженцы лучше приживались, росли и плодоносили, не пренебрегайте правилами полива, мульчирования и подкормки. Поливайте саженцы не реже одного раза в десять дней (если идут дожди, полив не нужен), внося воду в приствольный круг (примерно