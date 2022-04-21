Шесть распространенных ошибок при посадке яблонь

Вторая половина апреля считается лучшим временем для посадки яблони. Но если вы не успеваете, можно выбрать и другие подходящие даты. Да и мало выбрать правильное время — надо учесть еще столько нюансов, что впору писать целую яблочную энциклопедию. Поскольку на это может уйти не один дачный сезон, расскажем о главных особенностях посадки яблони и о частых ошибках, которые случайно допускают многие садоводы.



Когда сажать яблоню в 2022 году?

По большому счету для посадки яблони важны два фактора: чтобы не было заморозков и чтобы не было слишком жарко. От холода погибнет корневая система, а от жары спекутся и засохнут почки. Поэтому весна (до начала сокодвижения) считается идеальным временем. Плюсовые температуры как следует прогревают почву, от чего корневой системе только лучше, и к наступлению холодов она может порядочно сформироваться. Кроме того, весной можно контролировать период вегетации и предупреждать развитие болезней. Но в целом всё зависит от региона.

