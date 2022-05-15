Новосибирцев тестируют на ВИЧ в Первомайском сквере



— Вместе с инфекционной больницей мы создали доступные сервисы для людей, столкнувшихся с ВИЧ. Сейчас в поликлинике Центра СПИД работают равные консультанты, которые помогают пациентам встать на учёт и как можно быстрее получить терапию и оставаться приверженным лечению, — объяснил руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов.



Также этой весной пациентская организация «Остров» запустила сервис по тестированию для женщин.



— Сегодня более 14 тысяч женщин в Новосибирской области живут с диагнозом ВИЧ. Зачастую они инфицируются от своих партнёров, а узнают об этом только, когда встают на учёт по беременности. Чтобы ребёнок был здоров, маме следует заранее принимать терапию. Это предотвратит заражение ребёнка ВИЧ. К сожалению, в нашем регионе высокая заболеваемость среди детей — ВИЧ есть более чем у 400 ребят. Поэтому важна профилактика среди женщин. Ведь знать свой статус — лучшая защита, — считает руководитель «Острова» Таисия Ланюгова.

