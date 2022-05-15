Новосибирцев тестируют на ВИЧ в Первомайском сквере
Регион стабильно лидирует по количеству инфецированных людей
Сегодня, 15 мая, в День памяти умерших от СПИДа, новосибирцев бесплатно протестируют на ВИЧ в Первомайском сквере с 14:00 до 19:00.
Новосибирская область стабильно входит в десятку наиболее поражённых ВИЧ регионов России. Поэтому каждому взрослому человеку стоит хотя бы раз в год проходить обследование.
— Вирус появился в начале 80-х и унёс много жизней. Однако учёные и медики разработали эффективные препараты, которые не дают вирусу размножаться в организме. Благодаря доступности антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция стала контролируемым хроническим заболеванием, и люди с ВИЧ могут сохранить здоровье и жить долго, — рассказывает пресс-служба новосибирской организации «Гуманитарный проект».
Эта организация внедрила новую услугу — дистанционное самотестирование для наиболее уязвимых перед эпидемией людей. Человек заказывает набор с тестом, получает посылку, а после вместе с консультантом делает тест.
Только за 2021 год «Гуманитарный проект» провёл более 1,5 тысячи онлайн-консультаций. Из них у 53 человек тест оказался положительным.
— Вместе с инфекционной больницей мы создали доступные сервисы для людей, столкнувшихся с ВИЧ. Сейчас в поликлинике Центра СПИД работают равные консультанты, которые помогают пациентам встать на учёт и как можно быстрее получить терапию и оставаться приверженным лечению, — объяснил руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов.
Также этой весной пациентская организация «Остров» запустила сервис по тестированию для женщин.
— Сегодня более 14 тысяч женщин в Новосибирской области живут с диагнозом ВИЧ. Зачастую они инфицируются от своих партнёров, а узнают об этом только, когда встают на учёт по беременности. Чтобы ребёнок был здоров, маме следует заранее принимать терапию. Это предотвратит заражение ребёнка ВИЧ. К сожалению, в нашем регионе высокая заболеваемость среди детей — ВИЧ есть более чем у 400 ребят. Поэтому важна профилактика среди женщин. Ведь знать свой статус — лучшая защита, — считает руководитель «Острова» Таисия Ланюгова.
Ранее мы рассказывали историю сибирячки Натальи, которая узнала, что у нее и у ее ребенка ВИЧ только, когда ему было полтора года.