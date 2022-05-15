«Я злилась на всех»: как сибиряка с ВИЧ пережила смерть мужа и рассказала сыну о его статусе

Пропускать прием терапии нельзя, но, конечно, бывали такие случаи: например, не хватило лекарств, когда сын уехал к бабушке, уснул раньше времени и так далее. Потому что таблетки нужно давать в одно время, например, в 7 утра и в 7 вечера. Нельзя пить пять дней в 7 утра, а потом в выходные поздно. Нужно поддерживать в крови одинаковую концентрацию вещества.



— У меня был такой момент в жизни, когда сыну было годика 3–4 , и я перестала давать ему лекарства. Была такая надежда: «А вдруг это все ложь, вдруг у нас нет вируса?» Я получала терапию в Центре СПИДа, но не сдавала. Сейчас даже стыдно об этом говорить. То есть я не была диссидентом, а просто понадеялась, — вспоминает мама.



Но через три месяца у сына были плохие анализы, поэтому Наталья перестала так делать.



«После всего треша он живет полноценной жизнью»

Через 4 года после смерти первого мужа она познакомилась с парнем с отрицательным ВИЧ-статусом, начала встречаться и сама принимать терапию.



— Я тогда знала про то, что неопределяющий равно непередающий, то есть если у меня не определяется вирусная нагрузка в крови, значит, я не передам. Мы предохранялись, и я очень долго тянула и не говорила ему о своем статусе. Около 4 лет. Мы уже жили вместе, а я все боялась его потерять, хотя знала, что он меня любит. В итоге я сказала, что у меня ВИЧ. Он ответил: «Да и по фигу». Теперь он уже мой законный муж, — радуется Наталья.

