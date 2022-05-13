На ремонт телевышки хотят потратить почти семь миллионов рублей
На эти деньги ее планируют очистить от старой краски и покрыть новой
Капитальный ремонт новосибирской телевышки собирается провести ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Информация о проведении аукциона появилась на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 6 миллионов 894 тысячи 516 рублей. Согласно документации, вышку высотой 180 метров планируют очистить от старой краски и покрыть антикоррозийным составом в два слоя, работы должны занять не более 50 дней.
Заявки на участие в торгах принимают до
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта переезда на Октябрьской магистрали и мостов на улицах Эйхе и Ватутина.