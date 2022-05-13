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На ремонт телевышки хотят потратить почти семь миллионов рублей

На эти деньги ее планируют очистить от старой краски и покрыть новой

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На выполнение работ у подрядчика будет не более <nobr class="_">50 дней</nobr>

На выполнение работ у подрядчика будет не более 50 дней

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Капитальный ремонт новосибирской телевышки собирается провести ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Информация о проведении аукциона появилась на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 6 миллионов 894 тысячи 516 рублей. Согласно документации, вышку высотой 180 метров планируют очистить от старой краски и покрыть антикоррозийным составом в два слоя, работы должны занять не более 50 дней.

Заявки на участие в торгах принимают до 23 мая 2022 года.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта переезда на Октябрьской магистрали и мостов на улицах Эйхе и Ватутина.

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