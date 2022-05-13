В центре Новосибирска забором перегородили въезд к частным домам: жители не могут выезжать из дворов
Ограждения стоят на пути уже полтора месяца
В центре Новосибирска у трех частных домов по адресам Писарева 78а, 80 и 80а появился забор, из-за которого подъехать к зданиям стало невозможно.
Жители уже полтора месяца не могут заказать уголь и дрова, к ним заблокирован въезд для машин скорой помощи и МЧС. Местные жители сходили в ДЭУ-2 и обратились в мэрию, но забор так и остался стоять на месте.
Как рассказала пенсионерка, проживающая в доме на Писарева, 78а, Валентина Каширина, забор появился 26 марта, в субботу.
— Рабочие делали ограждения вдоль дороги. Но дело в том, что нам загородили въезд и выезд с дороги. Так как мы в частном доме живем, нам надо завозить уголь и дрова, а в итоге нам всё перекрыли, — рассказала 70-летняя Валентина Каширина.
Валентина Каширина, по ее словам, позвонила по номеру 051, где ей посоветовали обратиться в полицию. Полицейские приехали и проверили документы у рабочих, уточнили женщина.
— Мы с соседями пошли 28 марта в ДЭУ-2, которое устанавливало ограждение. Нам там сказали, что письменно ответят. Мы и успокоились. Мы же не просим, чтобы нам всё убрали, хотя бы проезд. Они так ничего и не сделали, — сетует женщина.
Валентина Каширина также переживает, что зимой из-за заборов не сможет пройти трактор, который чистит снег на тротуаре. Жители трех домов не могут выехать из дома из-за забора на своих частных машинах.
Трое соседей написали заявление в прокуратуру с просьбой обеспечить подъезд к их домам. Копия есть в распоряжении редакции. Ответ на момент публикации не пришел. В конце апреля соседи обратились к мэрии Новосибирска через социальную сеть «ВКонтакте». Им ответили, что вопрос с забором будет рассмотрен.
Перед частными домами располагается тротуар вдоль дороги, по которому передвигаются прохожие.
— Когда дорогу ремонтировали, нам специально утопили поребрики, чтобы к каждому дому можно было подъехать. Всё было сделано отлично, — уточнила Валентина Каширина.
Корреспондент НГС написал запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. НГС также позвонил в ДЭУ-2, но по телефону не ответили.
В Новосибирске бывший сквер на площади Маркса, где ранее стоял памятник Покрышкину, отгородили глухим забором. Ранее сам памятник перенесли на новое место.