В центре Новосибирска забором перегородили въезд к частным домам: жители не могут выезжать из дворов

В центре Новосибирска у трех частных домов по адресам Писарева 78а, 80 и 80а появился забор, из-за которого подъехать к зданиям стало невозможно.

Жители уже полтора месяца не могут заказать уголь и дрова, к ним заблокирован въезд для машин скорой помощи и МЧС. Местные жители сходили в ДЭУ-2 и обратились в мэрию, но забор так и остался стоять на месте.

Как рассказала пенсионерка, проживающая в доме на Писарева, 78а, Валентина Каширина, забор появился 26 марта, в субботу.

— Рабочие делали ограждения вдоль дороги. Но дело в том, что нам загородили въезд и выезд с дороги. Так как мы в частном доме живем, нам надо завозить уголь и дрова, а в итоге нам всё перекрыли, — рассказала 70-летняя Валентина Каширина.