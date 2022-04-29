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На площади Маркса длинный забор огородил территорию бывшего сквера

Ранее на эту площадку было выдано разрешение на строительство гостиничного комплекса

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Новый забор на площади Маркса

Новый забор на площади Маркса

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В Новосибирске бывший сквер на площади Маркса, где ранее стоял памятник Покрышкину, отгородили глухим забором. Ранее сам памятник перенесли на новое место.

Установку ограждения начали еще вчера, 28 апреля, сегодня забор полностью закрывал вход на эту территорию.

Ранее здесь находился памятник знаменитому летчику ВОВ, новосибирцу Александру Покрышкину. Вокруг были разбиты несколько газонов, стояли лавочки. Сквер периодически использовался для мероприятий патриотического характера. Здесь, например, традиционно собирались в День пограничника служившие в погранвойсках.

Вид на бывший сквер до того, как его полностью огородили забором (фото сделано <nobr class="_">28 апреля</nobr>)

Вид на бывший сквер до того, как его полностью огородили забором (фото сделано 28 апреля)

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Однако вся территория, где был разбит этот небольшой сквер и стоял памятник, была частью земельного участка, который относился к расположенному рядом недострою. Изначально здесь должен был появиться дворец культуры завода «Сибсельмаш», но строительство было заморожено еще в конце 80-х. Затем недострой и земельный участок вокруг приобрели новосибирские предприниматели, которые смогли закончить возведение основных конструкций здания, однако на этом этапе работы остановились. После этого объект несколько раз переходил из рук в руки (без каких-то заметных изменений).

Во второй половине 2010-х новым владельцем здания и земельного участка стала компания новосибирского девелопера Тимура Саттарова, который собирается построить здесь целый комплекс зданий. Концепция проекта была представлена общественности в середине марта и была утверждена городскими властями 19 апреля. Мэрия выдала ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого берега"» разрешение на строительство комплекса здания разной этажности (от 2 до 24) на участке, где располагается здание бывшего дворца культуры «Сибсельмаш».

Пока неизвестны сроки начала работ на участке, НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.

Памятник Покрышкину на новом месте

Памятник Покрышкину на новом месте

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Поскольку памятник и сквер рядом с ним находятся на частной земле, то еще в конце прошлого года новосибирские городские власти приняли решение перенести монумент на муниципальную землю — а именно в центр транспортного кольца. 13 апреля он установлен на новом месте.

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