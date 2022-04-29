На площади Маркса длинный забор огородил территорию бывшего сквера

Однако вся территория, где был разбит этот небольшой сквер и стоял памятник, была частью земельного участка, который относился к расположенному рядом недострою. Изначально здесь должен был появиться дворец культуры завода «Сибсельмаш», но строительство было заморожено еще в конце 80-х . Затем недострой и земельный участок вокруг приобрели новосибирские предприниматели, которые смогли закончить возведение основных конструкций здания, однако на этом этапе работы остановились. После этого объект несколько раз переходил из рук в руки (без каких-то заметных изменений).



Во второй половине 2010-х новым владельцем здания и земельного участка стала компания новосибирского девелопера Тимура Саттарова, который собирается построить здесь целый комплекс зданий. Концепция проекта была представлена общественности в середине марта и была утверждена городскими властями 19 апреля. Мэрия выдала ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого берега"» разрешение на строительство комплекса здания разной этажности (от 2 до 24) на участке, где располагается здание бывшего дворца культуры «Сибсельмаш».