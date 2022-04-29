На площади Маркса длинный забор огородил территорию бывшего сквера
Ранее на эту площадку было выдано разрешение на строительство гостиничного комплекса
В Новосибирске бывший сквер на площади Маркса, где ранее стоял памятник Покрышкину, отгородили глухим забором. Ранее сам памятник перенесли на новое место.
Установку ограждения начали еще вчера,
Ранее здесь находился памятник знаменитому летчику ВОВ, новосибирцу Александру Покрышкину. Вокруг были разбиты несколько газонов, стояли лавочки. Сквер периодически использовался для мероприятий патриотического характера. Здесь, например, традиционно собирались в День пограничника служившие в погранвойсках.
Однако вся территория, где был разбит этот небольшой сквер и стоял памятник, была частью земельного участка, который относился к расположенному рядом недострою. Изначально здесь должен был появиться дворец культуры завода «Сибсельмаш», но строительство было заморожено еще в конце
Во второй половине
Пока неизвестны сроки начала работ на участке, НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.
Поскольку памятник и сквер рядом с ним находятся на частной земле, то еще в конце прошлого года новосибирские городские власти приняли решение перенести монумент на муниципальную землю — а именно в центр транспортного кольца. 13 апреля он установлен на новом месте.