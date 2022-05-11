Когда отключат горячую воду на вашей улице в Новосибирске? Смотрим интерактивную карту
Первыми отключат улицы в зоне ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5
В Новосибирске с 12 мая будут отключать горячую воду в домах. «Сибирская генерирующая компания» опубликовала интерактивную карту с графиком гидравлических испытаний трубопроводов.
Как рассказали в пресс-службе СГК, испытания теплосетей и последующее устранение всех выявленных дефектов пройдут в 13 этапов — с 12 мая до 23 июля. Все этапы отмечены на карте.
В компании напомнили, что жителям необходимо соблюдать меры предосторожности во время испытаний: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте.
В СГК также добавили, что в этом году в Новосибирске отопительный период продлился 234 дня, то есть на 5 дней больше, чем предыдущий. Сегодня, 11 мая, в Новосибирске завершился отопительный сезон.
Из-за годовой корректировки счетов за отопление некоторым горожанам этой весной приходится платить за тепло больше, чем обычно. Здесь мы объясняли, с чем это связано.