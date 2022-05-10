СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняГрафик отключения горячей воды на май
Все новости
Все новости

График отключения горячей воды в Новосибирске на май: список улиц, где пройдут испытания

Гидравлические испытания в мае пройдут в семи районах Новосибирска

3 330
Испытания в Новосибирске завершатся по плану <nobr class="_">23 июля</nobr>. Их график на июнь и июль доступен <a href="https://sibgenco.online/news/element/sgk-pristupaet-k-gidravlicheskim-ispytaniyam-teplovykh-setey-v-novosibirske-grafik-2022-goda/" class="_ io-leave-page" target="_blank">по ссылке</a>

Испытания в Новосибирске завершатся по плану 23 июля. Их график на июнь и июль доступен по ссылке

Поделиться

С 12 мая «Сибирская генерирующая компания» приступит к гидравлическим испытаниям трубопроводов. Ниже приводим все улицы, на которых отключения горячей воды в связи с работами запланированы в мае.

С 12 по 24 мая отключения в зоне ТЭЦ-4

Ул. Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

12–24 мая — зона ТЭЦ-5

Заельцовский район: ул. Линейная, от ул. Нарымской — Плановой в сторону реки Оби, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.

Железнодорожный район: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, Ленина.

Центральный район: ул. Н. Островского, Писарева, Кольцова, Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская, Депутатская, Щетинкина, М. Горького, Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая, Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

Дзержинский район: ул. Н. Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова, Национальная.

24–31 мая — зона ТЭЦ-5

В Октябрьском районе: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.

Первомайский район: 2-я Марата, Заречная, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Из-за годовой корректировки счетов за отопление некоторым горожанам этой весной приходится платить за тепло больше, чем обычно. Здесь мы объясняли, с чем это связано.

Ранее в СГК сообщали, что стоимость в платежке может увеличиться в три раза, однако в каждом случае стоит разбираться индивидуально.

По теме 5

СГКгидравлические испытанияграфик отключения водыграфик отключения горячей воды
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2