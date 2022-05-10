График отключения горячей воды в Новосибирске на май: список улиц, где пройдут испытания

12–24 мая — зона ТЭЦ-5
Заельцовский район: ул. Линейная, от ул. Нарымской — Плановой в сторону реки Оби, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.
Железнодорожный район: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, Ленина.
Центральный район: ул. Н. Островского, Писарева, Кольцова, Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская, Депутатская, Щетинкина, М. Горького, Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая, Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.
Дзержинский район: ул. Н. Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова, Национальная.
24–31 мая — зона ТЭЦ-5
В Октябрьском районе: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.
Первомайский район: 2-я Марата, Заречная, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.
Из-за годовой корректировки счетов за отопление некоторым горожанам этой весной приходится платить за тепло больше, чем обычно. Здесь мы объясняли, с чем это связано.
Ранее в СГК сообщали, что стоимость в платежке может увеличиться в три раза, однако в каждом случае стоит разбираться индивидуально.