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«Не рекомендуем выходить на улицу»: критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске

Еще в двух районах города 10 мая наблюдается 6 баллов загрязнения из 10

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В регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности

В регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности

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В полдень 10 мая в Кировском и Первомайском районе Новосибирска наблюдается критический уровень загрязнения воздуха. Согласно данным сервиса мониторинга качества воздуха AirVoice, загрязнение в этих районах составляет 7 из 10 баллов (сервис оценивает это как критический уровень). Выходить на улицу AirVoice не рекомендует.

В Центральном и Железнодорожных района сервис указывает 6 из 10 баллов загрязнения воздуха.

Неделей ранее критический уровень загрязнения воздуха наблюдался во всех районах Новосибирска.

Состояние воздуха может быть связано с горящими по всей Новосибирской области ландшафтными и иными пожарами.

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