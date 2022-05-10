«Не рекомендуем выходить на улицу»: критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске
Еще в двух районах города 10 мая наблюдается 6 баллов загрязнения из 10
В полдень 10 мая в Кировском и Первомайском районе Новосибирска наблюдается критический уровень загрязнения воздуха. Согласно данным сервиса мониторинга качества воздуха AirVoice, загрязнение в этих районах составляет 7 из 10 баллов (сервис оценивает это как критический уровень). Выходить на улицу AirVoice не рекомендует.
В Центральном и Железнодорожных района сервис указывает 6 из 10 баллов загрязнения воздуха.
Неделей ранее критический уровень загрязнения воздуха наблюдался во всех районах Новосибирска.
Состояние воздуха может быть связано с горящими по всей Новосибирской области ландшафтными и иными пожарами.