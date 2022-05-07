Генеральная репетиция парада прошла в центре Новосибирска — фоторепортаж со зрительского места

В Новосибирске 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы на главной площади города. Репетиция началась в 10 утра . Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в репетиции приняли участие около 1000 военных , а также сотрудники МЧС, нацгвардии и других силовых структур. Фотограф НГС Даба Дабаев побывал на репетиции и пофотографировал парад с позиции обычного зрителя.

Генеральная репетиция торжественного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади Новосибирска — площади Ленина.

