Генеральная репетиция парада прошла в центре Новосибирска — фоторепортаж со зрительского места

Центральный военный округ на генеральной репетиции парада представил около 1000 военнослужащих. Это личный состав соединений и подразделений общевойскового объединения, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в финальной репетиции приняли участие представители национальной гвардии, МЧС и других силовых структур Новосибирской области, всего более 2000 человек. По главной площади города прошли более 30 единиц военной техники, в том числе боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», ракетные системы залпового огня «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД), машина инженерного обеспечения и маскировки, которая предназначена для ведения инженерной разведки, подготовки местности для полевых позиций, маскировки следов, оставляемых ракетным комплексом «Ярс», а также боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80 и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. Генеральная репетиция завершилась пролетом экипажей транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В и истребителей-перехватчиков МиГ-31.