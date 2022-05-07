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Генеральная репетиция парада прошла в центре Новосибирска — фоторепортаж со зрительского места

Для проведения парада перекрыли центр города и закрыли метро

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Репетиция началась в 10 утра

Репетиция началась в 10 утра

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В Новосибирске 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы на главной площади города. Репетиция началась в 10 утра. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в репетиции приняли участие около 1000 военных, а также сотрудники МЧС, нацгвардии и других силовых структур. Фотограф НГС Даба Дабаев побывал на репетиции и пофотографировал парад с позиции обычного зрителя.

Генеральная репетиция торжественного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на центральной площади Новосибирска — площади Ленина.

Военнослужащие соединений и подразделений Центрального военного округа и другие участники парада торжественным маршем прошли по главной улице города, продемонстрировав навыки слаженных действий в парадном строю.

Центральный военный округ на генеральной репетиции парада представил около 1000 военнослужащих. Это личный состав соединений и подразделений общевойскового объединения, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в финальной репетиции приняли участие представители национальной гвардии, МЧС и других силовых структур Новосибирской области, всего более 2000 человек. По главной площади города прошли более 30 единиц военной техники, в том числе боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», ракетные системы залпового огня «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД), машина инженерного обеспечения и маскировки, которая предназначена для ведения инженерной разведки, подготовки местности для полевых позиций, маскировки следов, оставляемых ракетным комплексом «Ярс», а также боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80 и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. Генеральная репетиция завершилась пролетом экипажей транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В и истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Репетиция проходит на площади Ленина

Репетиция проходит на площади Ленина

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В параде принимает участие более 2000 человек

В параде принимает участие более 2000 человек

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В репетиции принимают участие около 1000 военных. Это личный состав соединений и подразделений общевойскового объединения, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища

В репетиции принимают участие около 1000 военных. Это личный состав соединений и подразделений общевойскового объединения, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища

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В финальной репетиции приняли участие представители национальной гвардии, МЧС и других силовых структур Новосибирской области

В финальной репетиции приняли участие представители национальной гвардии, МЧС и других силовых структур Новосибирской области

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Колонну военной техники возглавлял танк <nobr class="_">Т-34</nobr>

Колонну военной техники возглавлял танк Т-34

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По главной площади города прошли более 30 единиц военной техники, в том числе боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК <nobr class="_">С-400</nobr> «Триумф», ракетные системы залпового огня «Град»

По главной площади города прошли более 30 единиц военной техники, в том числе боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», ракетные системы залпового огня «Град»

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Для репетиции парада перекрыли часть Красного проспекта и закрыли метро

Для репетиции парада перекрыли часть Красного проспекта и закрыли метро

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В параде приняли участие бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры <nobr class="_">БТР-82АМ</nobr> и <nobr class="_">БТР-80</nobr>, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД)

В параде приняли участие бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД)

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Завершали парад вертолеты Ми-8 и истребители МиГ-31. Корреспондент НГС Александр Ощепков пролетел над Новосибирском вместе с военными и снял фото и видео.

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парадрепетицияДень Победы — 2022
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