Репетиция авиатехники перед
9 Мая прошла в Новосибирске. НГС полетал над городом вместе с военными — показываем, как это
В параде участвуют два вертолета и два истребителя
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В параде Победы в Новосибирске, который пройдет
Военная техника пролетает фактически вокруг города. Корреспондент НГС Александр Ощепков пролетел над Новосибирском вместе с военными и снял фото и видео.
В Новосибирске 6 мая над Оперным театром подняли красное знамя Победы. Фотограф НГС Александр Ощепков заснял процесс смены российского флага на знамя.