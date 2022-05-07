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Репетиция авиатехники перед 9 Мая прошла в Новосибирске. НГС полетал над городом вместе с военными — показываем, как это

В параде участвуют два вертолета и два истребителя

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Парад Победы пройдет в Новосибирске в допандемийном масштабе

Парад Победы пройдет в Новосибирске в допандемийном масштабе

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В параде Победы в Новосибирске, который пройдет 9 мая, будут участвовать два вертолета Ми-8 и два истребителя МиГ-31.

Военная техника пролетает фактически вокруг города. Корреспондент НГС Александр Ощепков пролетел над Новосибирском вместе с военными и снял фото и видео.

Военный аэродром находится в Толмачево

Военный аэродром находится в Толмачево

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Журналист НГС был в Ми-8

Журналист НГС был в Ми-8

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Перед тем как полететь в город, вертолеты пролетают на Обским морем

Перед тем как полететь в город, вертолеты пролетают на Обским морем

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С вертолета можно увидеть поля

С вертолета можно увидеть поля

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Театр «Глобус» выделяется своей формой среди городского пейзажа

Театр «Глобус» выделяется своей формой среди городского пейзажа

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Так выглядят новосибирские панельки с военного вертолета

Так выглядят новосибирские панельки с военного вертолета

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Парад проходит на площади Ленина перед Оперным театром

Парад проходит на площади Ленина перед Оперным театром

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Военные пролетают вокруг города

Военные пролетают вокруг города

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В кабине военного вертолета Ми-8

В кабине военного вертолета Ми-8

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В Новосибирске 6 мая над Оперным театром подняли красное знамя Победы. Фотограф НГС Александр Ощепков заснял процесс смены российского флага на знамя.

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