В центре Новосибирска перекрыли Красный проспект и закрыли метро — где не пройти и не проехать
Репетиция парада начнется в 10 утра
В Новосибирске 7 мая в 10 утра начнется репетиция парада на главной площади города. Для проведения репетиции перекрыли часть Красного проспекта и улиц рядом. С 7 утра не работает станция метро «Площадь Ленина».
В субботу с 7 утра и до 12:30 движение машин приостановлено на участках:
- по Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя;
- по Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе;
- по Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Каменской;
- по Орджоникидзе на участке от улицы Советской до улицы Каменской;
- по Кирова на участке от ул. Восход до улицы Каменской;
- по Октябрьской магистрали на участке от улицы Каменской до Красного проспекта.
Сегодня до 11 утра нельзя будет проехать по четной стороне Ипподромской на участке от улицы Военной до улицы Фрунзе.
На площади Ленина с 7 утра до 13 дня ограничили парковку. Также оставить свои автомобили нельзя на Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Каменской и на Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе.
Станцию метро «Площадь Ленина» откроют в 12 часов дня.
В этом году все мероприятия Дня Победы пройдут в традиционном формате — до этого, во время пандемии, часть мероприятий отменяли или переносили в режим онлайн. Мы собрали все мероприятия в одной картинке.