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Тема дняРемонт Кедровой подорожал на 48 миллионов
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Ремонт подорожал на 48 миллионов: въезд в Новосибирск со стороны Кедровой закончат в этом году

Улица расширится с двух до четырех полос

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Ремонт дороги ведется круглосуточно

Ремонт дороги ведется круглосуточно

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В Новосибирске ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе подорожал на 48 миллионов рублей, сообщил директор по строительству «Новосибирскавтодор» Андрей Рожко. На участке в 2 километра ведутся ремонтные работы, которые начали 16 апреля. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 5 мая проверил ход строительства.

Контракт был заключен в 2020 году по программе «Безопасные и качественные дороги» на 525 миллионов рублей. В этом году генподрядчик «Новосибирскавтодор» столкнулся с удорожанием цен на стройматериалы, и стоимость ремонта выросла почти на 50 миллионов, сообщил Андрей Рожко.

— Очень важный въезд в город Новосибирск. Интенсивность движения высокая, и нам важно завершить здесь в максимально сжатые сроки. Есть вопрос, который касается всех: произошло удорожание материала, и есть решение, принятое на федеральном уровне, — уточнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Решение по дополнительному финансированию проекта должны принять до 20 мая, уточнил мэр Новосибирска. Пока подрядчик использует уже выделенные средства и приостанавливать работу не собирается.

По контракту ремонт закончат в октябре 2022 года

По контракту ремонт закончат в октябре 2022 года

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В прошлом году, как рассказал Андрей Рожко, на Кедровой были установлены водопроводы и кабели связи, были сделаны часть ливневой канализации и верхний слой основания.

— На данный момент осталось 20% от всего проекта. В этом году дорога будет сдана. Сейчас работники заменяют основания на 500 метрах. Назначены работы по установке бортовых камней, тротуаров и устройству бортовых камней из асфальтобетона. Будет сделана тротуарная часть, освещение и окончание работ по ливневой канализации. И по окончании будет нанесена разметка, — рассказал Андрей Рожко.

В 2021 году из-за проблем с проектно-сметной документацией работа на объекте была приостановлена, но это не затянуло сроки сдачи. К 2022 году для улицы Кедровой всю документацию откорректировали, уточнил Андрей Рожко.

По окончании строительства Кедровая станет в два раза шире — вместо двух полос будет четыре полосы. Закончить строительство дороги должны в октябре 2022 года, но Андрей Рожко предполагает, что дорога будет готова в сентябре.

Сейчас трудность для строителей вызывает труба для отвода воды. По проекту ее должны были удлинять, но она оказалась плохого качества, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Чиновники совместно с «Новосибирскавтодором» корректируют проект, чтобы трубу было возможно привести в порядок.

В ночь с 27 на 28 апреля закончили ремонтировать участок улицы Ипподромской в Новосибирске от улицы Кривощековской до Военной — ремонт проводили вторую ночь подряд.

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