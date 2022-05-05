Ремонт подорожал на 48 миллионов: въезд в Новосибирск со стороны Кедровой закончат в этом году

В Новосибирске ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе подорожал на 48 миллионов рублей, сообщил директор по строительству «Новосибирскавтодор» Андрей Рожко. На участке в 2 километра ведутся ремонтные работы, которые начали 16 апреля. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 5 мая проверил ход строительства.

Контракт был заключен в 2020 году по программе «Безопасные и качественные дороги» на 525 миллионов рублей. В этом году генподрядчик «Новосибирскавтодор» столкнулся с удорожанием цен на стройматериалы, и стоимость ремонта выросла почти на 50 миллионов, сообщил Андрей Рожко.