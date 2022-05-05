15 фонтанов запустят в Новосибирске 6 мая в преддверии Дня Победы
Предыдущие два года торжественные запуски не проводились из-за пандемии
Завтра, 6 мая, в Новосибирске запустят 15 городских фонтанов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Среди них будут фонтаны на бульваре Победы, улице Приморской, три фонтана на площади им. Пименова, у театра «Глобус», в Первомайском сквере, на ул. Орджоникидзе, у ДК «Энергия», в сквере «Лучистый», в парке «Березовая роща», на улицах Селезнева, Ползунова, 25 лет Октября, Рассветной.
— Во второй половине лета на нескольких фонтанах будет смонтирована светодиодная подсветка. Городские фонтаны традиционно включают в преддверии Дня Победы, — добавил в мэрии.
В предыдущие два года торжественных запусков городских фонтанов не проводилось из-за ограничений, связанных с пандемией. В этом году часть ограничений снята.
Первый фонтан запустили на территории железнодорожного вокзала 26 апреля.
5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске перекрывают несколько улиц и магистралей в связи с подготовкой и празднованием 77-летней годовщины Дня Победы. Мы подготовили для вас карту перекрытий.