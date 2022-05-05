15 фонтанов запустят в Новосибирске 6 мая в преддверии Дня Победы

Завтра, 6 мая, в Новосибирске запустят 15 городских фонтанов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Среди них будут фонтаны на бульваре Победы, улице Приморской, три фонтана на площади им. Пименова, у театра «Глобус», в Первомайском сквере, на ул. Орджоникидзе, у ДК «Энергия», в сквере «Лучистый», в парке «Березовая роща», на улицах Селезнева, Ползунова, 25 лет Октября, Рассветной.



— Во второй половине лета на нескольких фонтанах будет смонтирована светодиодная подсветка. Городские фонтаны традиционно включают в преддверии Дня Победы, — добавил в мэрии.

