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В Новосибирске заработал первый фонтан. Когда запустят остальные?

Самые крупные скоро начнут наполнять водой

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Фонтан заработал на территории железнодорожного вокзала

Фонтан заработал на территории железнодорожного вокзала

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Стала известна дата открытия фонтанов в Новосибирске. По данным Минтранса НСО, первый фонтан запустили на территории железнодорожного вокзала 26 апреля.

— Городские фонтаны запустим 9 мая, ко Дню Победы, — сообщил НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко. — На Орджоникидзе, Селезнева, в Первомайском сквере, возле ГПНТБ, в Березовой роще, на Бульваре Победы, на ул. 25 лет Октября.

По его словам, уже был пробный запуск, сейчас фонтаны постепенно заливаются водой.

— Всё будет вовремя. Мы могли пустить дальше, но не форсировали события, потому что могли быть заморозки, — объяснил дату открытия директор «Горфонтана».

Сегодня по Оби пойдут первые прогулочные теплоходы — сезон решили открыть пораньше из-за теплой погоды. Официальное открытие навигации запланировано на 1 мая.

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