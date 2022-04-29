В Новосибирске заработал первый фонтан. Когда запустят остальные?
Самые крупные скоро начнут наполнять водой
Стала известна дата открытия фонтанов в Новосибирске. По данным Минтранса НСО, первый фонтан запустили на территории железнодорожного вокзала 26 апреля.
— Городские фонтаны запустим 9 мая, ко Дню Победы, — сообщил НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко. — На Орджоникидзе, Селезнева, в Первомайском сквере, возле ГПНТБ, в Березовой роще, на Бульваре Победы, на ул. 25 лет Октября.
По его словам, уже был пробный запуск, сейчас фонтаны постепенно заливаются водой.
— Всё будет вовремя. Мы могли пустить дальше, но не форсировали события, потому что могли быть заморозки, — объяснил дату открытия директор «Горфонтана».
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