Из-за летней погоды «Речфлот» запустит теплоходы на два дня раньше официального открытия навигации
В последние дни апреля можно отправиться на остров Кораблик
29 апреля, в пятницу, по Оби пойдут первые прогулочные теплоходы — сезон решили открыть пораньше из-за теплой погоды. Официальное открытие навигации запланировано на
— Мы решили отправить наши теплоходы в водные просторы с пятницы,
В пятницу, 29 апреля, будет четыре рейса до острова Кораблик: в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.
В 19:30 состоится прогулка-экскурсия «История
В субботу, 30 апреля, будет 5 рейсов до острова Кораблик: в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. А также две вечерние экскурсии: «История
Официальное открытие речной навигации состоится