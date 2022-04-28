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Из-за летней погоды «Речфлот» запустит теплоходы на два дня раньше официального открытия навигации

В последние дни апреля можно отправиться на остров Кораблик

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Официальное открытие навигации состоится <nobr class="_">1 мая</nobr>

Официальное открытие навигации состоится 1 мая

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29 апреля, в пятницу, по Оби пойдут первые прогулочные теплоходы — сезон решили открыть пораньше из-за теплой погоды. Официальное открытие навигации запланировано на 1 мая.

— Мы решили отправить наши теплоходы в водные просторы с пятницы, 29 апреля, чтобы не пропустить ни одного теплого дня (по прогнозам, в пятницу и субботу воздух прогреется до 25 градусов). А в воскресенье, конечно, праздник — открытие в 14:00 и в 20:00 с насыщенной программой и призами, — сообщается на сайте «Речфлота».

В пятницу, 29 апреля, будет четыре рейса до острова Кораблик: в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.

В 19:30 состоится прогулка-экскурсия «История города N», в 21:00 начнется программа «Романтический вечер на Оби».

В субботу, 30 апреля, будет 5 рейсов до острова Кораблик: в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. А также две вечерние экскурсии: «История города N» — в 18:00, «Романтический вечер на Оби» — в 21:00.

Официальное открытие речной навигации состоится 1 мая — кроме прогулочных теплоходов, ООО «Речфлот» запускает речной трамвай, на котором можно будет каждый день добираться от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.

теплоходпрогулки по Оби
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