Из-за летней погоды «Речфлот» запустит теплоходы на два дня раньше официального открытия навигации

29 апреля, в пятницу, по Оби пойдут первые прогулочные теплоходы — сезон решили открыть пораньше из-за теплой погоды. Официальное открытие навигации запланировано на 1 мая .



— Мы решили отправить наши теплоходы в водные просторы с пятницы, 29 апреля , чтобы не пропустить ни одного теплого дня (по прогнозам, в пятницу и субботу воздух прогреется до 25 градусов). А в воскресенье, конечно, праздник — открытие в 14:00 и в 20:00 с насыщенной программой и призами, — сообщается на сайте «Речфлота».

В пятницу, 29 апреля, будет четыре рейса до острова Кораблик: в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.