Истребители пролетели над центром Новосибирска — город готовится к параду Победы

В Новосибирске утром 4 мая были замечены военные самолеты и вертолеты. Как уточнили в пресс-службе ЦВО, сегодня прошла первая тренировка пролета авиации ко Дню Победы.

Авиатехнику заметили над площадью Ленина примерно в 10 часов утра.

—Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 400 км/ч — для самолетов, — рассказали военные.