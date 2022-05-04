Истребители пролетели над центром Новосибирска — город готовится к параду Победы
Сегодня была первая тренировка пролета авиации
В Новосибирске утром 4 мая были замечены военные самолеты и вертолеты. Как уточнили в пресс-службе ЦВО, сегодня прошла первая тренировка пролета авиации ко Дню Победы.
Авиатехнику заметили над площадью Ленина примерно в 10 часов утра.
—Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 400 км/ч — для самолетов, — рассказали военные.
В ЦВО утонили, что в пролете участвовали 4 единицы военной авиатехники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.
Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.
28 апреля в Новосибирской области прошла первая тренировка пролета авиации в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Старт самолетов и вертолетов, участвующих в ней, производился с двух аэродромов: в Новосибирской области и Красноярском крае.