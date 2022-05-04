В СГК предупредили о шуме в Ленинском районе от установки котла на ТЭЦ
Работы проводят на улице Большой
Сегодня утром, 4 мая, на ТЭЦ-3 в Ленинском районе ремонтируют котел. Из-за этого в жилых домах может быть шумно.
— Приносим извинения — вынуждены немного пошуметь. Сейчас на
У котла заменили трубы для теплообмена в топочной камере. На работах были задействованы 32 человека. Шум должен прекратиться около 11:00.
В сентябре прошлого года новосибирцы услышали странный гул в Заельцовском районе. Мэрия Новосибирска объяснила это работами на