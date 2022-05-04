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Тема дняПредупреждение о шуме от установки котла на ТЭЦ
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В СГК предупредили о шуме в Ленинском районе от установки котла на ТЭЦ

Работы проводят на улице Большой

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ТЭЦ-3 находится на улице Большой, 310

ТЭЦ-3 находится на улице Большой, 310

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Сегодня утром, 4 мая, на ТЭЦ-3 в Ленинском районе ремонтируют котел. Из-за этого в жилых домах может быть шумно.

— Приносим извинения — вынуждены немного пошуметь. Сейчас на ТЭЦ-3 занимаемся пуском котла из резерва по заданию системного оператора. На начальном этапе будет сбрасываться пар. Возможно, будет слышно в жилой застройке, — говорится в сообщении Telegram-канала Сибирской генерирующей компании.

У котла заменили трубы для теплообмена в топочной камере. На работах были задействованы 32 человека. Шум должен прекратиться около 11:00.

В сентябре прошлого года новосибирцы услышали странный гул в Заельцовском районе. Мэрия Новосибирска объяснила это работами на ТЭЦ-3. В СГК не смогли подтвердить, что ремонт может привести к появлению шума в другом районе.

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