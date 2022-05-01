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Минтранс открыл Обь для теплоходов и речных трамваев — публикуем маршруты, расписания и стоимость

С 1 мая запустили два маршрута — до Седовой Заимки и Краснообска

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С 1 мая стартовала навигация на Оби

С 1 мая стартовала навигация на Оби

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С 1 мая 2022 года стартовала навигация на реке Обь в Новосибирской области. В этом году было запущено два социальных маршрута: «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие Зори». На маршруте до Седовой Заимки — 7 остановочных пунктов, до «Тихих Зорь» — 2.

— На линии «Тихие Зори» всего два остановочных пункта, один из них в черте Новосибирска. Этот маршрут направлен на обеспечение проезда жителей по территории города. Маршрут до Седовой Заимки — это традиционно популярный маршрут у жителей, потому что на иных видах транспорта туда непросто добраться, — поделился с НГС заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Маршрут до Тихих Зорь направлен на обеспечение проезда жителей по территории Новосибирска

Маршрут до Тихих Зорь направлен на обеспечение проезда жителей по территории Новосибирска

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По словам замминистра, в прошлом году по линии до Седовой Заимки «Речфлот» перевез более 6,5 тысяч пассажиров, а до садового посёлка «Тихие Зори» — более 6 тысяч человек, при этом линию открыли всего за два месяца до конца навигации по Оби. В этом году ожидают увеличения пассажиропотока на линии «Тихих Зорь» — за счет более длительного срока эксплуатации в этом году.

В этом году ожидается увеличение пассажиропотока по линии «Тихих Зорь»

В этом году ожидается увеличение пассажиропотока по линии «Тихих Зорь»

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Также чиновник отметил, что на сейчас для такого пассажиропотока количества маршрутов и выдвижного состава хватает. Вопрос об их увеличении смогут рассмотреть только в случае, если вырастет пассажиропоток. Сегодня все линии были субсидированы, в прошлом году затраты на субсидии перевозчикам достигли 6 миллионов рублей.

На сегодняшний день выдвижного состава хватает для такого пассажиропотока

На сегодняшний день выдвижного состава хватает для такого пассажиропотока

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— Мы не будем поднимать стоимость проезда в этом году. Вот уже три сезона она остается неизменной. В основном речным транспортом пользуются социально не защищенные категории пассажиров. Проезд в направлении до Седовой Заимки сейчас будет стоить от 110 до 150 рублей, до «Тихих зорь» — 90 рублей, — пояснил Вячеслав Невежин.

В основном речным транспортом пользуются социально незащищенные категории пассажиров

В основном речным транспортом пользуются социально незащищенные категории пассажиров

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Ориентировочное расписание Минтранс озвучивал еще марте: отправление с Речного вокзала в 06:00, 07:10 и 18:30, прибытие в «Тихие зори» (Краснообск) в 07:20, 08:30, 19:50. Обратные рейсы — в 07:30, 08:40 и 20:00, прибытие на Речной вокзал в 08:20, 09:30 и 20:50. В субботу и воскресенье теплоход отправляется с Речного вокзала в 08:30 и 11:00, прибытие на «Тихие зори» в 09:50 и 11:40. Как и в прошлом году, промежуточной остановкой будет Северо-Чемской жилмассив (Саввы Кожевникова, 13).

Ориентировочное расписание Минтранс озвучил еще в марте

Ориентировочное расписание Минтранс озвучил еще в марте

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По дачному маршруту «Речной вокзал — Седова Заимка» теплоход будет делать оборотный рейс три раза в неделю. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 08:00, прибытие в Седову Заимку — в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19:00, прибывать в Седову Заимку — в 22:05. За всеми изменениями в расписании следует следить на сайте Речфлота.

В прошлом году НГС протестировал работу речного транспорта, на котором можно добираться на работу без пробок.

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