Минтранс открыл Обь для теплоходов и речных трамваев — публикуем маршруты, расписания и стоимость
С 1 мая запустили два маршрута — до Седовой Заимки и Краснообска
С 1 мая 2022 года стартовала навигация на реке Обь в Новосибирской области. В этом году было запущено два социальных маршрута: «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие Зори». На маршруте до Седовой Заимки — 7 остановочных пунктов, до «Тихих Зорь» — 2.
— На линии «Тихие Зори» всего два остановочных пункта, один из них в черте Новосибирска. Этот маршрут направлен на обеспечение проезда жителей по территории города. Маршрут до Седовой Заимки — это традиционно популярный маршрут у жителей, потому что на иных видах транспорта туда непросто добраться, — поделился с НГС заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.
По словам замминистра, в прошлом году по линии до Седовой Заимки «Речфлот» перевез более 6,5 тысяч пассажиров, а до садового посёлка «Тихие Зори» — более 6 тысяч человек, при этом линию открыли всего за два месяца до конца навигации по Оби. В этом году ожидают увеличения пассажиропотока на линии «Тихих Зорь» — за счет более длительного срока эксплуатации в этом году.
Также чиновник отметил, что на сейчас для такого пассажиропотока количества маршрутов и выдвижного состава хватает. Вопрос об их увеличении смогут рассмотреть только в случае, если вырастет пассажиропоток. Сегодня все линии были субсидированы, в прошлом году затраты на субсидии перевозчикам достигли 6 миллионов рублей.
— Мы не будем поднимать стоимость проезда в этом году. Вот уже три сезона она остается неизменной. В основном речным транспортом пользуются социально не защищенные категории пассажиров. Проезд в направлении до Седовой Заимки сейчас будет стоить от 110 до 150 рублей, до «Тихих зорь» — 90 рублей, — пояснил Вячеслав Невежин.
Ориентировочное расписание Минтранс озвучивал еще марте: отправление с Речного вокзала в 06:00, 07:10 и 18:30, прибытие в «Тихие зори» (Краснообск) в 07:20, 08:30, 19:50. Обратные рейсы — в 07:30, 08:40 и 20:00, прибытие на Речной вокзал в 08:20, 09:30 и 20:50. В субботу и воскресенье теплоход отправляется с Речного вокзала в 08:30 и 11:00, прибытие на «Тихие зори» в 09:50 и 11:40. Как и в прошлом году, промежуточной остановкой будет Северо-Чемской жилмассив (Саввы Кожевникова, 13).
По дачному маршруту «Речной вокзал — Седова Заимка» теплоход будет делать оборотный рейс три раза в неделю. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 08:00, прибытие в Седову Заимку — в 11:05. Обратный рейс — в 16:00, прибытие на Речной вокзал — в 20:15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19:00, прибывать в Седову Заимку — в 22:05. За всеми изменениями в расписании следует следить на сайте Речфлота.
В прошлом году НГС протестировал работу речного транспорта, на котором можно добираться на работу без пробок.