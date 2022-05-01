Минтранс открыл Обь для теплоходов и речных трамваев — публикуем маршруты, расписания и стоимость

С 1 мая 2022 года стартовала навигация на реке Обь в Новосибирской области. В этом году было запущено два социальных маршрута: «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие Зори». На маршруте до Седовой Заимки — 7 остановочных пунктов, до «Тихих Зорь» — 2.



— На линии «Тихие Зори» всего два остановочных пункта, один из них в черте Новосибирска. Этот маршрут направлен на обеспечение проезда жителей по территории города. Маршрут до Седовой Заимки — это традиционно популярный маршрут у жителей, потому что на иных видах транспорта туда непросто добраться, — поделился с НГС заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.