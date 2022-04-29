Губернатору Новосибирской области разрешат переизбираться больше 2 раз подряд
Заксобрание НСО в первом чтение одобрило соответствующие поправки в устав региона
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 29 апреля в первом чтении приняли поправки в устав региона, позволяющие губернатору переизбираться на пост более двух сроков подряд. Также упразднена процедура отзыва губернатора, присутствующая в уставе.
В случае принятия поправок в окончательном чтении губернаторские полномочия не прекратятся в случае его отстранения президентом «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе по осуществлению переданных полномочий РФ». Ликвидирован и пункт о прекращении полномочий губернатора избирателями «на основании и в порядке, установленных законодательством». Это следует из пояснительной записки к поправкам, опубликованной на сайте Заксобрания.
Одобренные поправки приводят местное законодательство в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятым в конце 2021 года.
Ранее губернатор Андрей Травников рассказал НГС, что одобряет закон о местном самоуправлении, который позволит влиять на мэра. По словам главы региона, он получает жалобы от жителей на недостатки в городской жизни и поэтому ему нужен рычаг, чтобы этим управлять. 20 апреля Травников устроил разнос Анатолию Локтю за плохую уборку Новосибирска.