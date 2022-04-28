В новом терминале Толмачево завершают остекление главного атриума — 10 фото с масштабной стройплощадки
На строительство потрачено 8,9 миллиарда рублей
В апреле в будущем терминале новосибирского аэропорта Толмачево началось устройство декоративных панелей на фасад главного атриума. Сейчас уже завершаются работы по остеклению здания и устройству входных групп.
На этой неделе на то, что происходит на масштабной стройплощадке, посмотрели корреспонденты НГС.
— Сейчас продолжаются работы по монтажу внутреннего инженерного оборудования. В самом комплексе активно ведутся работы по чистовой отделке помещений. Также продолжаются работы по устройству конструкций аванперрона и усиленного аванперрона, ведутся работы по сдаче комплекса ПС–110кВ сетевой компании, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Генеральный подрядчик освоил на строительстве 8,9 миллиарда рублей. Вся стоимость объекта — 14,7 миллиарда рублей. Объект готов на 77,6%, уточнили в пресс-службе аэропорта.
Главный объект, который строили в Новосибирске к МЧМ–2023, — ледовая арена на левом берегу. В апреле на ледовой арене начался монтаж многослойной кровли, а не так давно на строительную площадку начали завозить песок и щебень — с наступлением теплой погоды, как и планировалось, началось благоустройство территории рядом с ЛДС.