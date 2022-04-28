В новом терминале Толмачево завершают остекление главного атриума — 10 фото с масштабной стройплощадки

В апреле в будущем терминале новосибирского аэропорта Толмачево началось устройство декоративных панелей на фасад главного атриума. Сейчас уже завершаются работы по остеклению здания и устройству входных групп.

На этой неделе на то, что происходит на масштабной стройплощадке, посмотрели корреспонденты НГС.