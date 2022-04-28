СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 72.88
eur 75.92
Тема дня99-я школа станет частью лицея «Надежда Сибири»
Все новости
Все новости

В новом терминале Толмачево завершают остекление главного атриума — 10 фото с масштабной стройплощадки

На строительство потрачено 8,9 миллиарда рублей

743
Строительство началось в 2020 году

Строительство началось в 2020 году

Поделиться

В апреле в будущем терминале новосибирского аэропорта Толмачево началось устройство декоративных панелей на фасад главного атриума. Сейчас уже завершаются работы по остеклению здания и устройству входных групп.

На этой неделе на то, что происходит на масштабной стройплощадке, посмотрели корреспонденты НГС.

Завершаются работы по остеклению здания

Завершаются работы по остеклению здания

Поделиться

Начаты работы по устройству декоративной системы облицовки козырька главного атриума

Начаты работы по устройству декоративной системы облицовки козырька главного атриума

Поделиться

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, уже завершены работы по устройству остекления куполов на кровле главного атриума аэровокзального комплекса

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, уже завершены работы по устройству остекления куполов на кровле главного атриума аэровокзального комплекса

Поделиться

— Сейчас продолжаются работы по монтажу внутреннего инженерного оборудования. В самом комплексе активно ведутся работы по чистовой отделке помещений. Также продолжаются работы по устройству конструкций аванперрона и усиленного аванперрона, ведутся работы по сдаче комплекса ПС–110кВ сетевой компании, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Строители ведут работы по установке пожарных и вентиляционных систем

Строители ведут работы по установке пожарных и вентиляционных систем

Поделиться

Внутри здания уже идет чистовая отделка

Внутри здания уже идет чистовая отделка

Поделиться

Часть эскалаторов уже установили

Часть эскалаторов уже установили

Поделиться

После окончания строительства пассажиры смогут попадать в самолеты по телетрапам

После окончания строительства пассажиры смогут попадать в самолеты по телетрапам

Поделиться

Продолжается устройство инженерных сетей и благоустройство территории

Продолжается устройство инженерных сетей и благоустройство территории

Поделиться

Одновременно на стройке работают 800 человек

Одновременно на стройке работают 800 человек

Поделиться

Генеральный подрядчик освоил на строительстве 8,9 миллиарда рублей. Вся стоимость объекта — 14,7 миллиарда рублей. Объект готов на 77,6%, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Главный объект, который строили в Новосибирске к МЧМ–2023, — ледовая арена на левом берегу. В апреле на ледовой арене начался монтаж многослойной кровли, а не так давно на строительную площадку начали завозить песок и щебень — с наступлением теплой погоды, как и планировалось, началось благоустройство территории рядом с ЛДС.

По теме (5)

аэропортТолмачево
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2