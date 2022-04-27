«Вредоносное явление»: новосибирский депутат предложил обследовать вышки сотовой связи возле детских площадок

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Николай Тямин назвал установки вышек сотовой связи недалеко от детских площадок вредоносным явлением.

Это произошло на сессии горсовета 27 апреля во время обсуждения нестационарных объектов в городе.



Николай Тямин — депутат горсовета Новосибирска от округа №28. Он входит в депутатское объединение «Единая Россия».

— Хочу привлечь ваше внимание к вопросу, который еще никогда мы не обсуждали. В Новосибирске в последнее время стали появляться на внутриквартальных территориях вышки для сотовой связи. Я попытался в рабочем режиме выяснить, какой статус у этих вышек — это стационарный объект, или нестационарный, это вообще что? Почему привлекаю внимания. Хотелось бы, чтобы провели обследование, потому что установка этих вышек в 5–7 метрах от детских площадок, с моей точки зрения, это вредоносное явление. Высота вышки — 38 метров, хотелось бы знать статус этих вышек и правовую основу их установки, — заявил Николай Тямин во время сессии горсовета 27 апреля.

