«Вредоносное явление»: новосибирский депутат предложил обследовать вышки сотовой связи возле детских площадок
Николай Тямин хочет узнать также правовой статус их установки
Заместитель председателя горсовета Новосибирска Николай Тямин назвал установки вышек сотовой связи недалеко от детских площадок вредоносным явлением.
Это произошло на сессии горсовета 27 апреля во время обсуждения нестационарных объектов в городе.
Николай Тямин — депутат горсовета Новосибирска от округа №28. Он входит в депутатское объединение «Единая Россия».
— Хочу привлечь ваше внимание к вопросу, который еще никогда мы не обсуждали. В Новосибирске в последнее время стали появляться на внутриквартальных территориях вышки для сотовой связи. Я попытался в рабочем режиме выяснить, какой статус у этих вышек — это стационарный объект, или нестационарный, это вообще что? Почему привлекаю внимания. Хотелось бы, чтобы провели обследование, потому что установка этих вышек в 5–7 метрах от детских площадок, с моей точки зрения, это вредоносное явление. Высота вышки — 38 метров, хотелось бы знать статус этих вышек и правовую основу их установки, — заявил Николай Тямин во время сессии горсовета 27 апреля.
Другие депутаты не стали продолжать обсуждение темы сотовых вышек, а перешли к другим вопросам.
На этой неделе НГС писал о том, что на левом берегу рядом с четырьмя жилыми домами начали подготовку фундамента для вышки сотовой связи. При этом местные жители против этого — они считают, что вышка может неблагоприятно сказаться на здоровье. Мнение о вышках также высказал доктор технических наук, заведующий кафедрой «инженерные проблемы экологии» НГТУ Владимир Ларичкин.
— Доказать, что излучение превышает допустимые нормы, можно будет лишь после окончания работ. А жителям имеет смысл после ввода в эксплуатацию обратиться в сертифицированную компанию, которая произведет замеры реального излучения. Но это придется делать лишь в случае бездействия надзорных органов, — уточнил Ларичкин.
В ноябре 2022 года жителей ЖК «Оазис» возмутило возведение вышки 4G вблизи их домов. НГС проводил подробный разбор той ситуации.