Жильцы четырех домов в Новосибирске мешают установить вышку сотовой связи — боятся излучения

На улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска начали монтировать фундамент для очередной вышки сотовой связи. Это вызывало бурю возмущения со стороны жильцов четырех близлежащих домов: по их мнению, такая близость объекта может плохо влиять на здоровье. Переживают они не только за себя, но и за студентов лицея НГТУ и воспитанников детского сада. Коллективные жалобы уже отправлены в приемную губернатора Новосибирской области, в региональные прокуратуру и Роспотребнадзор. Подписанты требуют остановить возведение вышки. Корреспондент НГС поговорил с обеими сторонами конфликта и узнал у эксперта, есть ли поводы для опасений.
Причины беспокойства
— Всего собрано 98 подписей от жителей четырех домов. Мы не хотим получать постоянное электромагнитное излучение от очередной вышки — их тут вокруг и так навалом! Вот в Москве, например, существуют нормативы для установки таких объектов: не менее 50 метров от жилых домов и 150 метров — до учреждений образования, а эта вышка появится ближе таких расстояний от моего дома и до ближайшего детского сада! — возмутилась в беседе с НГС одна из авторов письма, Ирина Салмина.
По данным жалобщиков, фундамент вышки находится в 90 метрах от лицея НГТУ, в 110 — от детского сада «Ладушки», и от 20 до 40 метров — до ближайших жилых домов. Люди просят проверить законность выдачи разрешения на строительство вышки, а также остановить работы до выяснения всех обстоятельств. Они считают, что возведение очередной вышки (с учетом трех уже имеющихся поблизости) приведет к суммарному излучению выше установленных норм и нарушает их конституционные права.
— В комитете по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска по телефону не стесняясь говорят, что вы ничего не добьетесь, вышку можно снести только по суду и если будут превышены нормы излучения, — добавила Салмина.
Основания строительства
Из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС следует, что высота вышки сотовой может составить до 50 метров, а разрешение на возведения фундамента к нему выдано ООО «Русмаркет» в октябре 2021 года.
— Основания для принятия решения об отказе в выдаче разрешения ООО «Русмаркет» отсутствовали. Допуск к эксплуатации средств связи, расположенных на сооружении связи, осуществляется на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, — говорится в ответе Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
ООО «Русмаркет» — фирма Дмитрия Маркова, генеральный директор — Алексей Касаев. Согласно информации «Контур.Фокус», выручка предприятия на конец 2020 года составила 133,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 26,4 миллиона. Помимо этой фирмы, Дмитрий Марков владеет еще несколькими компаниями, профиль которых — издательство, аренда, реклама, аренда и лизинг транспорта, связь.
— Возводимое сооружение связи по своему функциональному назначению будет относиться к сооружениям связи, созданным и приспособленным для размещения средств связи и имеющим высоту 29 метров. Высота планируемого объекта составляет до 29 метров, а заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли — 4 метра, соответственно такой объект не является особо опасным, технически сложным сооружением, — сообщили НГС в пресс-службе «Русмаркета», подчеркнув, что сам по себе фундамент не опасен, а возводится он для ПАО «МТС».
Позиция МТС и эксперта
В «МТС» редакции сообщили, что место размещения вышки выбрано в соответствии с нормами СанПиН о соблюдении санитарно-защитных зон.
— Строительство и монтаж оборудования будут проведены в 2022–2023 годах — и только после получения санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии проектной документации БС государственным правилам и нормативам о соблюдении санитарно-защитных зон. Введение объекта в эксплуатацию возможно лишь после получения экспертного заключения Роспотребнадзора о соответствии сооружения связи нормам безопасности, — сообщили НГС в МТС.
Сотовый оператор также подчеркнул, что максимальная мощность оборудования планируемой базовой станции не превышает
По мнению доктора технических наук, заведующего кафедрой «инженерные проблемы экологии» НГТУ Владимира Ларичкина, сравнение вышки сотовой связи с микроволновкой некорректно: ведь вышка работает круглосуточно, а также нужно учитывать и другие объекты излучения, ведь оно суммируется.
— В подобных ситуациях зачастую в проекте указывается одно, а по факту применяется другое. В любом случае, скорее всего, объект будет построен. Но доказать, что его излучение превышает допустимые нормы, можно будет лишь после окончания работ. А жителям имеет смысл после ввода в эксплуатацию обратиться в сертифицированную компанию, которая произведет замеры реального излучения. Но это придется делать лишь в случае бездействия надзорных органов, — уточнил Ларичкин.
Ранее жителей ЖК «Оазис» возмутило возведение вышки 4G вблизи их домов. НГС проводил подробный разбор той ситуации.