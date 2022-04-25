Жильцы четырех домов в Новосибирске мешают установить вышку сотовой связи — боятся излучения

Причины беспокойства

— Всего собрано 98 подписей от жителей четырех домов. Мы не хотим получать постоянное электромагнитное излучение от очередной вышки — их тут вокруг и так навалом! Вот в Москве, например, существуют нормативы для установки таких объектов: не менее 50 метров от жилых домов и 150 метров — до учреждений образования, а эта вышка появится ближе таких расстояний от моего дома и до ближайшего детского сада! — возмутилась в беседе с НГС одна из авторов письма, Ирина Салмина.



По данным жалобщиков, фундамент вышки находится в 90 метрах от лицея НГТУ, в 110 — от детского сада «Ладушки», и от 20 до 40 метров — до ближайших жилых домов. Люди просят проверить законность выдачи разрешения на строительство вышки, а также остановить работы до выяснения всех обстоятельств. Они считают, что возведение очередной вышки (с учетом трех уже имеющихся поблизости) приведет к суммарному излучению выше установленных норм и нарушает их конституционные права.



— В комитете по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска по телефону не стесняясь говорят, что вы ничего не добьетесь, вышку можно снести только по суду и если будут превышены нормы излучения, — добавила Салмина.

