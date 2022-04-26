Жителям Инской 2 года обещают установить шумозащитные экраны — запись звуков, которые они слушают всё это время

В Новосибирске жители домов в районе железнодорожной станции Инская два года не могут дождаться установки шумозащитных экранов. Компания «РЖД» выделила деньги на их строительство, но работы до сих пор не окончены.

Как рассказали читатели НГС, которых не устраивает визг и грохот от железной дороги, они обращались с вопросом в РЖД, но сроки установки им не назвали. В августе 2020 года на сайте Законодательного собрания появилось сообщение: «Шумозащитные экраны установят на Первомайке». Депутат Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу № 35 Александр Козлов говорил тогда, что сдача экранов должна быть в декабре 2020 года, а вторая очередь — в 2021 году.