Жителям Инской 2 года обещают установить шумозащитные экраны — запись звуков, которые они слушают всё это время
В РЖД сообщают, что до сих пор идут подготовительные строительные работы
В Новосибирске жители домов в районе железнодорожной станции Инская два года не могут дождаться установки шумозащитных экранов. Компания «РЖД» выделила деньги на их строительство, но работы до сих пор не окончены.
Как рассказали читатели НГС, которых не устраивает визг и грохот от железной дороги, они обращались с вопросом в РЖД, но сроки установки им не назвали. В августе 2020 года на сайте Законодательного собрания появилось сообщение: «Шумозащитные экраны установят на Первомайке». Депутат Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу
Жители неоднократно обращались к Козлову с просьбой решить проблему с шумом. В основном в окрестностях Инской, по словам депутата, живут ветераны-железнодорожники.
— С момента строения первого главного пути железной дороги станции Инская на Кузбасское направление по улице Первомайской, расположенной вдоль нечетной горки станции Инская, возникла проблема шума от проходящих транзитных поездов, роспуска и торможения вагонов с нечетной горки станции Инская. Мною было направлено обращение в ОАО «РЖД» с просьбой решения вопроса по строительству шумозащитного экрана для улучшения качества жизни граждан, проживающих в многоквартирных домах напротив станции Инская, — сообщил Александр Козлов в ответе на запрос НГС.
В пресс-службе Западно-Сибирского РЖД на запрос корреспондента НГС сообщили, что в 2020 году реализация проекта стартовала.
— В рамках первого этапа строительно-монтажных работ вдоль первого главного пути станции Инская демонтировано металлическое ограждение, проведены работы по выносу воздуховода, проложены траншеи для выноса сетей электроснабжения, начаты работы по монтажу буронабивных свай, — перечислили в пресс-службе Западно-Сибирского РЖД.
Уже два года на объекте, по словам пресс-службы РЖД, продолжаются подготовительные строительные работы.
— Выполнен перенос высоковольтной линии электропередач вдоль главного пути стации Инская с монтажом/демонтажом опор, монтажом кабеля, установкой трансформатора и подстанции, врезкой в действующую силовую линию. Проводятся высоковольтные испытания. Завершены работы под водопроводную сеть от здания объединенного Восточного поста ЭЦ, — уточнили в пресс-службе РЖД.
Как сообщили в РЖД, на перечисленные работы выделили 24,1 миллиона рублей. Журналист НГС в запросе спросила про дату окончания работ, но сроки в ответе не указали.
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