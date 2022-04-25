Почему в парке «Березовая роща» не везде горит свет. Неожиданный ответ от Анны Терешковой

В парке «Березовая роща» не все части хорошо освещены из-за птиц и белок. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Вопрос о недостаточной освещенности парка в ночное время прозвучал во время прямого эфира на НГС. Житель Новосибирска пожаловался, что спортсменам вечером приходится бегать с фонариком.

— Нужно понять, какая часть плохо освещена. «Березовая роща» медленно, но преображается. Был период, когда были проблемы с электричеством, но сейчас всё решено. И не нужно забывать, что парки тоже делятся. Не везде всегда горит свет. Потому что должны быть такие зоны, потому что свет мешает птицам спать. Возможно, эта зона находится там, где у нас бельчатники. Нельзя яркий свет, потому что мешает птицам, белкам. Центральные аллеи точно хорошо освещены, — заверила Анна Терешкова.