Поле рядом с Эндуро-парком изуродовали в Новосибирске: после снегоотвала появилась стихийная свалка

По его словам, для расчистки снега применяется тяжелая техника, которая сносит плодородный слой почвы, и никто не знает, когда всё это зарастет и придет ли в былой вид.



— Расчищаются зимой огромные площади под вывоз снега и выезды к ним, эти выезды не контролируются никем и не охраняются, в них заезжают самосвалы со строительным и бытовым мусором. В результате далеко в полях накапливаются горы гниющего и строительного мусора. Никто его не убирает. Выглядит это как настоящая экологическая катастрофа, — с горечью добавил Юрий.

