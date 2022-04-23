Поле рядом с Эндуро-парком изуродовали в Новосибирске: после снегоотвала появилась стихийная свалка
Впрочем, коммунальщики обещали рекультивировать земельный участок к 1 июля
Открытие мотосезона житель Советского района Юрий Попцов начал с неприятной находки: поле напротив Эндуро-парка после зимы потеряло свой приятный глазу вид. И дело не только в межсезонье: власти организовали там снегоотвал. Что из этого вышло — Юрий показал в видео, которое он отправил в редакцию.
— Власти используют под полигоны для вывоза снега из города сельхозугодья и просто красивые поля рядом или в середине между лесами. Причем каждый год разные. Вывоз снега из города представляет собой смесь химикатов, снега и бытового мусора. Этим мусором загрязняются поля вокруг Академгородка, — сказал НГС Юрий.
По его словам, для расчистки снега применяется тяжелая техника, которая сносит плодородный слой почвы, и никто не знает, когда всё это зарастет и придет ли в былой вид.
— Расчищаются зимой огромные площади под вывоз снега и выезды к ним, эти выезды не контролируются никем и не охраняются, в них заезжают самосвалы со строительным и бытовым мусором. В результате далеко в полях накапливаются горы гниющего и строительного мусора. Никто его не убирает. Выглядит это как настоящая экологическая катастрофа, — с горечью добавил Юрий.
В мэрии Новосибирска пояснили, что площадка временного хранения снега согласована и разрешение выдано «ДЭУ Советского района».
— В рамках ответственности МКУ «ДЭУ Советского района» в весенне-летний период проводит работы по восстановлению территории, используемой для временного хранения снега, путем очистки и рекультивации используемого участка, — сообщили в пресс-центре мэрии НГС.
В самом «ДЭУ Советского района» заявили НГС, что работы по рекультивации участка запланированы и закончатся до 1 июля.
В середине декабря 2021 года глава управления благоустройства признал проблему с уборкой снега в Новосибирске. По его словам, кроме дефицита мест временного складирования снега есть недостаток техники и кадров. За полгода до этого же года под Новосибирском чиновники отправились летом искать незаконный снегоотвал.