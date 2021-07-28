Под Новосибирском чиновники отправились летом искать незаконный снегоотвал

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области в июне отправилось искать несанкционированный снегоотвал в Краснообске. Так они отреагировали на жалобу, которая была написана еще в начале весны.

Сибиряк Игорь Осинных заметил в марте этого года, что на территорию возле дома № 205/2 в поселке Краснообск начали свозить снег.

При этом, по данным публичной кадастровой карты, территория с кадастровым номером 54:19:180109:12836, где устроили снегоотвал, предназначена для размещения скверов, парков и городских садов.