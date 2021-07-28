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Под Новосибирском чиновники отправились летом искать незаконный снегоотвал

Житель Краснообска пожаловался на склад снега еще в марте, пока жалоба прошла все инстанции, наступил июнь

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В марте 2021 года в рощу около дома <nobr class="_">№ 205/2</nobr> в поселке Краснообск несколько раз привозили грязный снег

В марте 2021 года в рощу около дома № 205/2 в поселке Краснообск несколько раз привозили грязный снег

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Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области в июне отправилось искать несанкционированный снегоотвал в Краснообске. Так они отреагировали на жалобу, которая была написана еще в начале весны.

Сибиряк Игорь Осинных заметил в марте этого года, что на территорию возле дома № 205/2 в поселке Краснообск начали свозить снег.

При этом, по данным публичной кадастровой карты, территория с кадастровым номером 54:19:180109:12836, где устроили снегоотвал, предназначена для размещения скверов, парков и городских садов.

Площадь участка составляет 7840 <nobr class="_">кв. м</nobr>

Площадь участка составляет 7840 кв. м

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— Снег выгружали между деревьями как минимум два раза — 12 и 17 марта. В прошлые годы снегоотвал устраивали рядом с рощей, и для администрации поселка это было нормальное положение дел. В этом году коммунальщики пошли дальше и свезли грязный снег с улиц и дворов прямо в рощу среди деревьев, — рассказывает Игорь Осинных.

По мнению Игоря, после этого территория парковой зоны загрязнилась, а таяние снега нанесло вред окружающей среде.

26 марта Игорь Осинных направил через портал «Госуслуги» жалобу в Генеральную прокуратуру РФ.

Первое обращение зарегистрировано 26 марта

Первое обращение зарегистрировано 26 марта

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Мужчина указал в обращении, что коммунальные службы нарушают ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и ст. 8.22 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». И попросил «установить и привлечь причастных лиц за организации несанкционированного снегоотвала на территории парковой зоны к ответственности, предусмотренной действующим законодательством».

После этого, 7 апреля, Генеральная прокуратура перенаправила заявление Игоря Осинных в Роспотребнадзор и администрацию Краснообска. Документ о переадресации (копия есть в распоряжении редакции) заявления Игорь получил 15 апреля.

Роспотребнадзор, в свою очередь, отправил обращение в Министерство природных ресурсов и экологии НСО. А сотрудник ведомства отправился на поиски снегоотвала 3 июня.

— В результате осмотра снегоотвалов и следов их размещения на указанных земельных участках не обнаружено в силу погодных условий и летнего периода времени, — ответили в июне в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Письмо о результатах проведенной проверки Игорь Осинных получил лишь 11 июня — спустя почти три месяца после первого обращения. От администрации Краснообска ответа так и не было.

Министерство направило свой ответ 11 июня

Министерство направило свой ответ 11 июня

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— Внезапно, 3 июня сотрудник не может найти снегоотвал в силу летнего периода времени. Кто бы мог подумать, что свезенный в марте грязный снег не растает до июня, а будет ждать проверки. Это неожиданное заключение и содержится в ответе Министерства. И дополнительно Министерство сообщает, что в случае еще одного повторного размещения грязного снега в парковой зоне надо обратиться в администрацию. И ничего страшного, что эту администрацию устраивал снегоотвал как в январе — марте 2020-го, так и в марте 2021-го, — отмечает Игорь Осинных.

Игорь Осинных опасается, что в марте-апреле 2022 года ситуация снова повторится

Игорь Осинных опасается, что в марте-апреле 2022 года ситуация снова повторится

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Корреспондент НГС направил запрос в Роспотребнадзор. В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии НСО сообщили, что обращение Игоря Осинных поступило в ведомство только 18 мая. По законодательству, ведомство обязано предоставить ответ гражданину в течение 30 дней. Также в ведомстве уточнили, что после получения обращений граждан они обязаны выезжать на место. Рейдовый осмотр территории был проведен 3 июня.

Также корреспондент НГС обратился за комментарием в администрацию поселка Краснообск. Заместитель главы администрации Галина Гейдарова ответила, что они не могут предоставить оперативный комментарий, потому что с весны сменился глава администрации и начальники отделов. Для ответа на запрос им нужно поднять архив и разбираться, в чем дело. Как сообщается на сайте администрации, с 5 мая 2021 года обязанности главы рабочего поселка временно исполняет Татьяна Эссауленко. Корреспондент также направил запрос в администрацию поселка.

В апреле этого года сибирячка отправила Путину удручающее видео о грязных улицах Новосибирска — она просила о помощи и справедливости. Ее письмо переадресовали правительству региона. Но областные власти «спустили» обращение еще ниже.

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Министерство природных ресурсовобращениеснегоотвалы
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