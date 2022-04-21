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В РЭС объяснили, зачем копали ямы во дворе на Кропоткина — это привело к стихийному протесту жильцов

Энергетики заверили, что всё это — в интересах жителей

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Местные жители пришли к выводу, что земляные работы возвещают начало большой стройки

Местные жители пришли к выводу, что земляные работы возвещают начало большой стройки

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Представители региональных электросетей, обеспечивающих передачу и распределение электрической энергии в Новосибирске, рассказали, какие работы проводили во дворе дома № 128 по улице Кропоткина. Они стали причиной стихийного протеста жильцов дома.

— По указанному адресу в рамках выполнения инвестиционной программы АО «РЭС» субподрядчиком осуществляется замена дефектной кабельной линии классом напряжения 10 кВ. Для обеспечения доступа к кабельной линии, подлежащей замене, проводятся земляные работы. Разрешение на проведение земляных работ во дворе дома по ул. Кропоткина, 128 получено в соответствующей инстанции мэрии города Новосибирска, — уточнили в пресс-службе компании.

Энергетики уточнили, что, когда работы будут завершены, перекопанный газон приведут в порядок, восстановив плодородный слой почвы и посеяв траву. Также для снятия социальной напряженности специалисты АО РЭС собираются в ближайшее время встретиться с жильцами 128-го дома.

— Реконструкция электросетей проводится, прежде всего, в интересах потребителей — с целью повышения надежности электроснабжения и обеспечения должного уровня качества электрической энергии, — заявили в пресс-службе.

Вчера, в среду, 20 апреля, жители дома № 128 и соседних многоэтажек прогнали рабочих, которые начали земляные работы во дворе дома. Люди заподозрили, что это — начало масштабного строительства прямо у них под окнами: во дворе девятиэтажки могут построить детский сад.

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