В РЭС объяснили, зачем копали ямы во дворе на Кропоткина — это привело к стихийному протесту жильцов
Энергетики заверили, что всё это — в интересах жителей
Представители региональных электросетей, обеспечивающих передачу и распределение электрической энергии в Новосибирске, рассказали, какие работы проводили во дворе дома
— По указанному адресу в рамках выполнения инвестиционной программы АО «РЭС» субподрядчиком осуществляется замена дефектной кабельной линии классом напряжения
Энергетики уточнили, что, когда работы будут завершены, перекопанный газон приведут в порядок, восстановив плодородный слой почвы и посеяв траву. Также для снятия социальной напряженности специалисты АО РЭС собираются в ближайшее время встретиться с жильцами
— Реконструкция электросетей проводится, прежде всего, в интересах потребителей — с целью повышения надежности электроснабжения и обеспечения должного уровня качества электрической энергии, — заявили в пресс-службе.
Вчера, в среду, 20 апреля, жители дома